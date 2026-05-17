Sport realiza festa em comemoração aos 121 anos na sede social da Ilha do Retiro

Antes do duelo contra o CRB, a torcida do Sport participou de festividades dentro do clube neste domingo (17)

Festa na sede do Sport (Paulo Matheus / SCR)

Ainda em comemoração aos seus 121 anos de história, o Sport realizou uma grande festa na sede social da Ilha do Retiro durante o dia deste domingo (17). O evento aconteceu antes do duelo contra o CRB, válido pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O torcedor leonino compareceu em bom número e aproveitou as festividades, que contaram com diferentes ativações das marcas parceiras do clube, shows musicais no novo salão social e exposição de camisas históricas do Sport.

Durante a comemoração, também ocorreu a inauguração do parque do clube, que foi revitalizado para atender os pequenos torcedores rubro-negros.

Além dos uniformes históricos expostos na sede social, o torcedor também pôde participar do resgate de brindes e de ações realizadas dentro do estádio da Ilha do Retiro com os principais patrocinadores do Sport.

Nas redes sociais do próprio clube, o vice-presidente social do Sport, Rafael Reis, falou sobre as festividades. “A festa está massa. A Ilha está cheia e entregamos a sede na festa de 121 anos. Venham apoiar o nosso time”, externou Rafael Reis.

O presidente Matheus Souto Maior também comemorou. "Muito feliz com a devolução da sede para a torcida. Era um compromisso desde a campanha. Tivemos alguns problemas de orçamento, mas conseguimos no limite da data do aniversário do clube fazer a entrega", enfatizou o mandatário leonino em entrevista à Rádio Jornal.

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