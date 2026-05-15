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Sport/UNINASSAU recebe Basquete Santo André com estreia da pivô Jennifer

A partida marca o início de uma sequência decisiva para a equipe pernambucana na Liga de Basquete Feminino (LBF) 2026

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/05/2026 às 19:05

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Sport/Uninassau/Divulgação

Sport/Uninassau (Divulgação)

O Sport Club do Recife/UNINASSAU/Instituto Todos volta à quadra nesta sexta-feira (15), às 20h, na quadra da UNINASSAU, para enfrentar o Basquete Santo André, em mais um compromisso pela Liga de Basquete Feminino (LBF) 2026.

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A partida marca o início de uma sequência decisiva para a equipe pernambucana na luta por uma melhor posição na tabela.

A principal novidade do time rubro-negro é a estreia da pivô Jennifer, reforço que chega após atuar no basquete universitário dos Estados Unidos. A atleta passa a integrar o elenco em um momento importante da competição e amplia as opções da comissão técnica para a reta final da fase classificatória.

O Sport aposta no fator casa e no apoio da torcida para buscar mais uma vitória diante de um adversário direto. A expectativa é de um confronto equilibrado e de muita intensidade do início ao fim.

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