Ex-Sport, Mikael reencontra o Leão e a Ilha do Retiro em duelo pela Série B

O centroavante voltará ao estádio onde iniciou a trajetória como profissional e defenderá o CRB no domingo (17)

Mikael, centroavante do CRB (Francisco Cedrim/CRB)

A partida entre Sport e CRB, no próximo domingo (17), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela nona rodada da Série B, marcará também um reencontro especial para a torcida rubro-negra. Revelado nas categorias de base do clube, o atacante Mikael voltará ao estádio onde viveu os primeiros grandes momentos da carreira.

No Sport, o 'Mikagol' surgiu como uma das principais revelações recentes do clube. Entre altos e baixos, acumulou 68 partidas como profissional e marcou 16 gols com a camisa rubro-negra. Foi justamente na Ilha do Retiro que viveu seus momentos de maior identificação com a torcida, especialmente pela força física, explosão e capacidade de decidir jogos importantes.

Hoje no CRB, o centroavante atravessa uma das melhores fases desde que deixou o Sport, em janeiro de 2022. Aos 26 anos, Mikael soma 13 gols na atual temporada e chega ao Recife como principal referência ofensiva do time alagoano. No último sábado, foi decisivo novamente ao marcar em cobrança de falta diante do Operário.

Os números reforçam o bom momento do atacante. Artilheiro do Campeonato Alagoano, com sete gols, Mikael também balançou as redes três vezes na Série B e outras três na Copa do Brasil. Antes de reencontrar o Sport, porém, ele ainda terá o duelo contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, no Rei Pelé, pela quinta fase da Copa do Brasil.

Vivendo sua segunda temporada no clube alagoano, Mikael tenta reencontrar estabilidade e protagonismo após anos de oscilações no futebol brasileiro e europeu. Depois de deixar a Ilha do Retiro vendido para a Salernitana, da Itália, passou por empréstimos ao Internacional e ao América-MG antes de desembarcar em Maceió, em 2025.



