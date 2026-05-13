Sport celebra 121 anos com solenidade na Ilha e projeta festa de reinauguração da sede social
Programação especial contou com missa, homenagens e tradicional corte do bolo
Publicado: 13/05/2026 às 21:20
Corte de bolo em comemoração ao aniversário do Sport Club do Recife (Paulo Paiva/SCR)
O Sport celebrou, na noite desta quarta-feira (13), os 121 anos de história do clube com uma programação especial na sede social da Ilha do Retiro. O tradicional “Dia Divino” reuniu torcedores, dirigentes e ex-presidentes em uma noite marcada por homenagens e celebração ao legado rubro-negro.
A programação contou com a tradicional missa em frente à imagem de Nossa Senhora de Fátima, padroeira do Sport, além da Sessão Solene de aniversário no auditório do Conselho Deliberativo e o tradicional corte do bolo, encerrando a celebração do clube pernambucano.
Presenças e Homenagens
A torcida rubro-negra ocupou o térreo da sede social para acompanhar a missa celebrada pelo padre Luiz Eduardo Gabriel. Também participaram do momento o presidente Matheus Souto Maior, acompanhado do vice-presidente Kadico Pereira. Os ex-presidentes Severino Otávio (Branquinho), Gustavo Dubeux, Homero Lacerda e Wanderson Lacerda também estiveram presentes.
Na sequência, o auditório do Conselho Deliberativo recebeu a Sessão Solene de aniversário, também com a presença de torcedores, conselheiros e dirigentes. A abertura da cerimônia foi conduzida por Eduardo de Queiroz Monteiro.
“Numa sessão solene e importante como essa, e depois desses cinco meses de gestão, eu vou me ater apenas a agradecer. Agradecer representando todos que fazem o Sport”, afirmou o presidente Matheus Souto Maior.
“O clube é da torcida. Toda gestão passa, mas a torcida fica”, completou.
Reinauguração da Sede
O dirigente também aproveitou a celebração para convocar os rubro-negros para os próximos eventos comemorativos organizados pelo clube na Ilha do Retiro, incluindo a reinauguração da sede social, que passou por obras e será reaberta no jogo do Sport diante do CRB neste domingo (17).
“Celebrar esse dia 13 de maio, celebrar os nossos 121 anos e convocar vocês para que domingo possamos estar aqui na Ilha, reabrindo, reinaugurando a nossa sede, uma festa que vai durar o dia todo, culminando no jogo, no final do dia. Espero ver todos vocês aqui, porque o Sport é muito grande e merece ser celebrado”, disse.
A solenidade foi encerrada pelo sociólogo e sócio do clube há 73 anos, Luiz Gustavo, responsável por puxar o tradicional “Cazá, Cazá” no auditório.
Programação de aniversário
As comemorações rubro-negras continuam neste domingo (17), data em que o clube realizará uma nova programação especial na Ilha do Retiro, em alusão ao aniversário de 121 anos e à reinauguração da sede social.
A agenda terá início às 10h, com atividades espalhadas pelo estádio e pela sede do clube, além de ações interativas, ativações de patrocinadores e experiências voltadas para os torcedores. O evento contará ainda com apresentações musicais de Sassarico, às 13h30, João do Morro, às 15h, e Michelle Melo, às 17h.
Os sócios do clube terão check-in gratuito, com direito a dependentes cadastrados e até três convidados por associado. O resgate começou nesta quarta-feira (13), exclusivamente pelo site oficial do programa de sócios do Sport.
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Tem história que não se conta, se vive! E neste domingo, 17 de maio, iremos celebrar os #121anosSport, com uma programação muito especial, que marcará também a reinauguração da sede social!— Sport Club do Recife (@sportrecife) May 13, 2026
Confira o cronograma, agenda de shows, ativações, experiências e mais: pic.twitter.com/wGK1Vk7rbm