Beto Lago: 'Um Estadual sem divisões? Só em Pernambuco'

FPF realiza reunião com clubes para o Campeonato Pernambucano 2027 (Paulo Matheus/FPF)

Nova embalagem

A Federação Pernambucana de Futebol resolveu inovar. Ou talvez confundir. Depende do ponto de vista. Em reunião recente com mais de 30 clubes, a entidade apresentou a ideia de um Campeonato Pernambucano "sem divisões". Tudo seria Série A1. Todos juntos.

Um futebol democrático, inclusivo, quase uma assembleia da ONU da bola pernambucana. Bonito no discurso. Caótico na prática. Porque a primeira pergunta é inevitável: se não existem mais divisões, por que alguns clubes já estão garantidos e outros ainda precisam conquistar acesso? O simples fato de haver sete equipes previamente classificadas e outras brigando por três vagas desmonta o argumento da própria FPF. Chamar tudo de A1 não elimina a hierarquia. Apenas muda a embalagem.

É como arrancar as placas de "econômica" e "primeira classe" de um avião e fingir que agora todos viajam iguais. Alguns seguem embarcando antes, sentando na janela e tendo mais espaço nas pernas. A ironia é que Pernambuco pode estar criando a primeira "segunda divisão da Série A1" da história. Um feito administrativo impressionante.

O regulamento diz que não existe divisão. A prática grita exatamente o contrário. Não estou defendendo elitização. Pelo contrário: o interior precisa de calendário, visibilidade e sobrevivência. Mas inclusão sem critério técnico corre o risco de transformar a competição em um grande encontro social com bola rolando.

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A Comissão de Estudos da SAF da OAB-PE, sob o comando de Rodrigo de Abreu Pinto, promove dia 20, às 17h, o primeiro webinar da série "SAFs em Diálogo". O convidado será Rodrigo Monteiro de Castro, advogado responsável pelo anteprojeto que deu origem à Lei da SAF, falando sobre o cenário nacional, com quase 150 clubes transformados no País. A transmissão será ao vivo pelo YouTube da Comissão da SAF da OAB-PE.

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Mais do que um alerta

O parecer da Comissão de Finanças do Conselho do Náutico traz um cenário preocupante nos Aflitos. Ele recomenda a reprovação do orçamento apresentado pelo Executivo. Além disso, sugere a criação de uma comissão conjunta para gerir o caixa do clube. Quando o Conselho entende que precisa dividir o controle do caixa, o problema já ultrapassou o campo das divergências administrativas. Vira crise de credibilidade.

O Nordeste sonha alto

O futebol nordestino volta a dar sinais de força nacional. Dos cinco clubes da região na Série B, três estão no G6: Sport, Fortaleza e Náutico. Na Série A, Bahia e Vitória seguem distantes do Z4. Ainda é cedo, mas o cenário já permite voltar a ter cinco nordestinos na elite em 2027. Falta regularidade para Ceará e CRB, mas o Nordeste voltou a competir sem medo no cenário nacional.

