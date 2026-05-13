Sport comemora 121 anos de história

Clube rubro-negro preparou programação especial na Ilha do Retiro para celebrar aniversário com a torcida

Bandeira do Sport hasteada na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport Club do Recife completa 121 anos nesta quarta-feira (13). Para celebrar a data, o clube campeão brasileiro de 1987 e da Copa do Brasil de 2008 preparou uma programação especial na sede social da Ilha do Retiro.

O chamado "Dia Divino" terá início às 18h desta quarta, reunindo ações comemorativas voltadas aos torcedores rubro-negros, incluindo missa em ação de graças, sessão solene do Conselho Deliberativo no auditório e o tradicional corte do bolo.

O Leão informou que novas atividades alusivas ao aniversário devem ser divulgadas ao longo do dia.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Vivendo um momento de reconstrução dentro e fora de campo, em meio a um processo de reorganização administrativa, financeira e esportiva, o Sport faz aniversário embalado por uma temporada de retomada, buscando recuperar estabilidade e fortalecer sua identidade junto à torcida rubro-negra.

Dentro das quatro linhas, o Leão atravessa um cenário positivo em 2026. Atual tetracampeão pernambucano e dono de 46 títulos estaduais, o Sport é líder invicto da Série B e segue vivo na luta pelo tetracampeonato da Copa do Nordeste, prestes a disputar uma semifinal.

O aniversário acontece em um contexto de transformação no clube. A atual gestão do presidente Matheus Souto Maior trabalha com o discurso de reconstrução institucional, profissionalização e fortalecimento das bases do departamento de futebol.

Enquanto tenta equilibrar as contas e reorganizar a estrutura interna, o Sport também busca manter a competitividade em campo e reforçar a conexão histórica com sua torcida. Aos 121 anos, o clube rubro-negro celebra mais um capítulo de uma trajetória marcada por conquistas, paixão pernambucana e protagonismo no futebol nordestino.