Márcio Goiano analisa dificuldades e exalta 'maturidade' em vitória do Sport contra Ponte Preta

Márcio Goiano, técnico do Sport (Tiago Sousa/ SCR)

O Sport conquistou mais uma vitória importante ao derrotar a Ponte Preta por 3 a 1, de virada, na noite deste sábado (9), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão da Ilha chegou aos 16 pontos e assumiu, de forma provisória, a liderança da tabela, reforçando o bom momento da equipe na competição.

A partida, no entanto, foi marcada por dificuldades iniciais para o time pernambucano. A Ponte Preta começou melhor, aproveitando o fator casa e impondo um ritmo que dificultou a construção de jogadas do Sport. Após a partida, o técnico Márcio Goiano reconheceu os problemas enfrentados no começo do jogo e explicou que a mudança tática do adversário exigiu adaptações ao longo do primeiro tempo.

“Jogar aqui é sempre muito difícil. A equipe da Ponte Preta tem suas qualidades e jogadores que fazem a diferença. Eles atuaram de forma diferente do que vínhamos enfrentando em outras partidas, com uma linha de três defensores, o que acabou criando dificuldades no início. Não conseguimos ter equilíbrio nem posse de bola”, avaliou o treinador.

Apesar do início irregular, o Sport conseguiu se reorganizar em campo após sofrer o gol e passou a ter maior controle da partida. A equipe rubro-negra ajustou o posicionamento, melhorou a saída de bola e passou a ser mais eficiente no ataque, conseguindo construir a virada e consolidar o resultado positivo fora de casa.

“Tomamos o gol infelizmente, mas conseguimos ajustar. A equipe teve maturidade para reagir, buscou o jogo e conseguiu fazer os gols, o que foi fundamental”, destacou.

O treinador também destacou a sequência positiva do time na competição, que já acumula três vitórias consecutivas e vem apresentando regularidade importante neste início de Série B. Segundo o comandante, o desempenho recente é reflexo do trabalho e da evolução da equipe jogo a jogo.

“É uma vitória importante. Sabemos da sequência, são três vitórias seguidas. Se a gente olhar os últimos quatro jogos, fizemos 10 pontos em 12 possíveis, o que é muito positivo. Precisamos enaltecer isso também”, apontou.

Com a liderança provisória, Márcio Goiano preferiu adotar um discurso de cautela, lembrando que a competição ainda está em sua fase inicial e que a consistência ao longo das rodadas será determinante para os objetivos do clube.

“Fico feliz pela liderança, mas sempre vamos lutar por isso com pés no chão. O campeonato ainda tem muita coisa pela frente, é apenas a oitava rodada. O importante é seguir somando pontos”, concluiu.

O Sport volta a campo no próximo domingo (17), quando enfrenta o CRB, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 9ª rodada da Série B.