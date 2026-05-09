Festa rubro-negra toma conta de Campinas antes e durante vitória do Sport

Do hotel ao estádio: torcida do Sport faz espetáculo à parte em Campinas

Torcida do Sport em Campinas (Divulgação/SCR)

A noite em Campinas foi marcada por uma demonstração intensa de paixão rubro-negra fora das quatro linhas. Milhares de torcedores do Sport já dava o tom do que seria uma verdadeira invasão ao entorno do Estádio Moisés Lucarelli, transformando a cidade em palco de festa antes mesmo do apito inicial.

A mobilização começou cedo na capital paulista. O Consulado “Leões de Sampa”, organizou caravanas de torcedores que acompanharam de perto cada movimento da delegação leonina. No hotel onde o elenco estava concentrado, cânticos, bandeiras e baterias, em um clima de apoio.

Na chegada ao Moisés Lucarelli, o clima de "caldeirão" se repetiu. Entre batucadas e o tradicional "Cazá, Cazá", a recepção ao ônibus da equipe serviu como o último apoio para um elenco que vem se mostrando imparável na Série B.

“É realmente uma surpresa muito agradável. Pra mim não é tão surpresa, porque quando eu joguei no Sport em 97, 98 e 99. A gente ia jogar em São Paulo, sempre tinha o torcedor presente nos jogos que a gente fazia aqui em São Paulo. Ficamos muito felizes porque isso cresce, é muito importante para o clube”, disse o técnico do Sport.



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No estádio, a festa continuou nas arquibancadas. Mesmo com o susto inicial após o gol da Ponte Preta, a torcida do Sport manteve o apoio incondicional, empurrando o time durante toda a partida. A virada em campo foi acompanhada por explosões de alegria, abraços e cânticos que tomaram conta do setor visitante.

Esse foi o clima no Moisés Lucarelli! Atmosfera incrível e apoio os 90 minutos! Que torcida! ???? pic.twitter.com/iDxBaAs9ys — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 9, 2026





Com os 16 pontos garantidos e o topo da tabela ocupado, a festa não terminou com o apito final. A conexão entre os jogadores e o torcedores na saída de campo selou uma bela noite para os rubro-negros que vivem em solo paulista.



Após uma sequência intensa de jogos, o Sport terá uma semana de preparação até o próximo compromisso. O Leão volta a campo no domingo (17), quando enfrenta o CRB, às 20h30, na Ilha do Retiro