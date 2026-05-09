Sport vira sobre a Ponte Preta, assume a liderança provisória e segue invicto na Série B

Barletta, atacante do Sport (Tiago Sousa/ SCR)

O Leão segue imparável na Série B. Na noite deste sábado (9), o Sport venceu a Ponte Preta, de virada, por 3 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 8ª rodada da competição. O resultado não apenas coloca o Rubro-negro no topo da tabela, mas também marca o melhor início de campanha do clube na era dos pontos corridos da competição.

Com o triunfo e o revés do Vila Nova diante do Goiás, o Sport se tornou a única equipe invicta da Série B.

Com o resultado, o Leão da Ilha chegou aos 16 pontos e assumiu, de forma provisória, a liderança da competição. Já a equipe campineira segue em situação delicada. Com apenas sete pontos somados, a Macaca caiu para a 17ª colocação e entrou na zona de rebaixamento.

Após uma sequência intensa de jogos, o Sport terá uma semana de preparação até o próximo compromisso. O Leão volta a campo no domingo (17), quando enfrenta o CRB, às 20h30, na Ilha do Retiro. Por outro lado, no dia seguinte, a Ponte Preta recebe o Londrina, às 19h, no Moisés Lucarelli.



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De virada, Leão vence a Ponte Preta por 3 a 1, em Campinas! Gols de Felipinho, Barletta e Perotti! VAMOOOOOS! pic.twitter.com/MAyG3saoS7 — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 9, 2026





O JOGO

Mesmo jogando fora de casa, o Sport começou a partida mantendo maior posse de bola e buscando propor no campo de ataque. A Ponte Preta, por outro lado, adotou uma estratégia mais reativa, com marcação forte, apostando em investidas nas bolas paradas e em velocidade nos contra-ataques.

Diante disso, a Macaca criou sua primeira oportunidade de gol na partida após falha na saída de bola do Leão. Marcelo Ajul errou ao tentar iniciar a jogada, e Bryan Borges aproveitou o vacilo para avançar até a entrada da área e finalizar. No momento decisivo, Benevenuto apareceu de carrinho para impedir que a bola seguisse em direção ao gol rubro-negro.

Aos 22 minutos do primeiro tempo, a Ponte Preta abriu o placar em uma jogada rápida pelo lado direito. Diego Tavares foi à linha de fundo e cruzou na segunda trave para Danilo Barcelos, que apareceu desviando de cabeça. A bola ainda tocou na defesa antes de morrer no fundo das redes. Ex-jogador do Leão, o camisa 14 aplicou a “lei do ex” no Moisés Lucarelli.

A resposta do Sport veio rapidamente. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Felipinho deixou tudo igual no placar após bela troca de passes no ataque rubro-negro. A jogada começou com uma tabela entre o lateral e Perotti, que deu um toque de letra para deixar o companheiro em boas condições. Felipinho invadiu entre os zagueiros da Ponte Preta e finalizou no canto esquerdo, sem chances para o goleiro.

Embalado pelo empate, o Leão da Ilha passou a adiantar suas linhas e intensificou a pressão no campo ofensivo, chegando com mais frequência ao ataque. Já na reta final da etapa inicial, a Macaca conseguiu equilibrar as ações e voltou a levar perigo em jogadas de contra-ataque.

Após cruzamento de Felipinho, a bola acabou atingindo o braço de Danilo Barcelos dentro da área. Os jogadores do Leão chegaram a pedir pênalti, mas o árbitro inicialmente deixou o jogo seguir. Pouco depois, após intervenção do VAR, a marcação da penalidade foi confirmada.

Já aos 49 minutos da primeira etapa, Chrystian Barletta assumiu a responsabilidade da cobrança e finalizou com precisão, deslocando o goleiro com um toque no meio do gol. A virada do Leão no Moisés Lucarelli.

SEGUNDO TEMPO

A Ponte Preta voltou do intervalo com postura mais ofensiva, tentando ocupar o campo de ataque, ainda que sem grande organização coletiva. Mesmo assim, a equipe teve uma boa oportunidade para empatar.

Em um contra-ataque rápido da Macaca, David da Hora recebeu um lançamento em profundidade e ficou frente a frente com o goleiro. Na finalização, tentou uma cavadinha, mas Thiago Couto fez a defesa e evitou o empate no placar.

E a resposta do Leão foi fatal. Aos 13 minutos do segundo tempo, o Sport ampliou a vantagem em jogada construída pelo lado esquerdo. Chrystian Barletta recebeu em profundidade, foi até a linha de fundo e fez o cruzamento na área. A bola atravessou a defesa da Ponte Preta e sobrou na segunda trave para Perotti finalizar de primeira, sem chances para o goleiro.

Em um contra-ataque da Ponte Preta, o zagueiro Marcelo Ajul acabou cometendo falta e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso de campo. Com um jogador a mais, a Macaca passou a se instalar no campo ofensivo, tentando pressionar o adversário de forma mais organizada.

Já o Sport respondeu com alterações mais cautelosas, reforçando o sistema defensivo, diminuindo o ritmo da partida e administrando a vantagem para segurar o resultado e encaminhar os três pontos.

Após um lance de bate-rebate dentro da área, Rodriguinho conseguiu finalizar e empurrar a bola para o fundo das redes, em meio a muita confusão. Jogadores do Leão reclamaram de falta sobre o goleiro Thiago Couto na origem da jogada. O VAR chamou o árbitro para revisão do lance. Após análise, a arbitragem entendeu que houve infração sobre o goleiro do Sport, invalidando o gol.

Mesmo com a pressão nos minutos finais da Macaca, o Leão da Ilha suportou a pressão e administrou o resultado até o apito final, assegurando a vitória como visitante. O triunfo ainda preserva a sequência de invencibilidade da equipe rubro-negra na competição.

FICHA DA PARTIDA

PONTE PRETA 1

Diogo Silva; Lucas Justen (Thalys), Weverton, Márcio Silva e Kevyson (Rodriguinho); Rodrigo Souza (Tárik), André Lima (Elvis) e Danilo Barcelos; Diego Tavares (Baianinho), Bryan e David da Hora. Técnico: Gabriel Remédio (interino).

SPORT 3

Thiago Couto; Madson, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel (Pedro Martins) e Carlos De Pena (Zé Gabriel); Barletta, Clayson (Zé Marcos) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)

Cartões amarelo: Marcelo Ajul (2x), Felipinho, Barletta (SPT); Bryan, Rodriguinho, Elvis e Márcio Silva (PON)

Cartão vermelho: Marcelo Ajul (SPT)

Gols: Danilo Barcelos (22’/1º) (PON); Felipinho (30’/1º), Barletta (49’/1º) Perotti (13’/2º) (SPT)

