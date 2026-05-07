Técnico do Sport celebra classificação na Copa do Nordeste, mas faz alerta sobre erros

Márcio Goiano, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O técnico Márcio Goiano analisou a classificação do Sport às semifinais da Copa do Nordeste após vencer o ASA por 1 a 0, nesta quarta-feira (6). No entanto, apesar do clima de festa na Ilha do Retiro, o comandante rubro-negro utilizou a coletiva de imprensa para comentar sobre os erros de organização e as falhas individuais que quase comprometeram o resultado.

Para o comandante, a vitória reforça o respeito do clube pela competição regional. "Sabíamos que seria um jogo difícil pela importância. A Copa do Nordeste tem esse carinho e respeito de todos aqui. Ela nos traz muita visibilidade, então era um jogo decisivo e conseguimos o objetivo principal, que era a vitória e o gol", afirmou o treinador.

Erros da equipe

Um dos pontos centrais da coletiva foram os erros na saída de bola, que geraram contra-ataques perigosos para o time alagoano. Entre os atletas que pecaram nesse quesito, está o lateral-esquerdo Felipinho, autor do gol da vitória. Márcio revelou o que disse ao jogador ainda no vestiário.

"Falei para ele no intervalo sobre a organização. Aquele setor era onde tínhamos o 'dois para um', tínhamos liberdade, mas ele acabou entrando muito na última linha e errando algumas situações. A torcida estava pegando no pé pelas saídas erradas que proporcionavam perigo contra a nossa meta. Ele é um jogador de qualidade e muita força, mas é preciso conversar. Futebol não admite muitos erros, principalmente em jogos decisivos", alertou.

Ajustes para a sequência



O treinador destacou que os erros defensivos têm sido frequentes e que a equipe precisa de mais mobilidade e inteligência nas triangulações para evitar a exposição desnecessária, especialmente jogando dentro de casa.

"No segundo tempo, procurei falar para eles se organizarem e errarem menos. Viemos de jogos importantes e decisivos e não queríamos mudar esse astral. No segundo tempo, os erros minimizaram um pouco e conseguimos a vitória. Agora é trabalhar as articulações para não darmos chances ao adversário", concluiu o técnico, que agora vira a chave para o duelo contra a Ponte Preta, no sábado, pela Série B.