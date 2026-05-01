Sport oficializa renovação de Augusto Pucci até 2027

Lateral de 18 anos é o atleta que mais atuou pelo Leão em 2026

Augusto Pucci em ação pelo Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport oficializou a renovação de contrato do lateral-direito Augusto Pucci até o fim de 2027, com opção de extensão pelo clube até 2029. Aos 18 anos, o jogador formado na base é o atleta que mais atuou pelo Leão em 2026, somando 21 partidas (18 como titular), 1.704 minutos em campo, um gol e três assistências.

Os números do lateral refletem sua regularidade tanto no sistema defensivo quanto no apoio. Pucci lidera o elenco rubro-negro em ações defensivas bem-sucedidas na temporada e, no título do Campeonato Pernambucano, marcou gol na decisão contra o Náutico.

Na Série B, Pucci possui o segundo melhor aproveitamento em duelos defensivos entre os 46 laterais da disputa. Já na Copa do Nordeste, o jogador ocupa a primeira colocação entre os 48 atletas da posição nos critérios de duelos totais ganhos e índice de acerto em cruzamentos.

O Leão ainda tenta a renovação do zagueiro Marcelo Ajul, outro revelado pelas categorias de base do clube.