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CBF detalha quartas de final da Copa do Nordeste; saiba data e horário do jogo do Sport

Leão encara o ASA em jogo único na Ilha; vencedor avança para as semifinais que acontecem no final de maio

Gabriel Farias

Publicado: 30/04/2026 às 19:53

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Bola da Copa do Nordeste 2026/Rafael Vieira/DP Foto

Bola da Copa do Nordeste 2026 (Rafael Vieira/DP Foto)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (30), a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Nordeste 2026. Com oito equipes ainda na disputa, o mata-mata começa na próxima quarta-feira (6), em jogos únicos.

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O Sport, dono da melhor campanha da primeira fase, jogará em seus domínios, na Ilha do Retiro. O duelo contra o ASA-AL foi marcado para a quarta-feira (6), às 21h30. Se a partida terminar empatada nos 90 minutos, a vaga será decidida nos pênaltis. Caso o Leão avance, enfrentará o vencedor do confronto entre Confiança e Fortaleza.

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Confrontos

A rodada das quartas de final será dividida entre quarta e quinta-feira, 6 e 7 de maio. Além do jogo do Rubro-negro, o clássico entre Vitória e Ceará também agita a noite de quarta.

Quarta-feira (06/05):

ABC x Juazeirense - 19h - Arena das Dunas

Vitória x Ceará - 21h30 - Barradão

Sport x ASA - 21h30 - Ilha do Retiro

Quinta-feira (07/05):

Confiança x Fortaleza - 19h30 - Batistão

O adversário do Sport nas quartas de final da Copa do Nordeste será o ASA, em jogo único na Ilha do Retiro. O cronograma da partida ainda será detalhado pela CBF, mas datas-base preveem os dias 6 ou 7 de maio.

 

Caminho até a Taça

Diferente das quartas de final, as fases seguintes serão disputadas em sistema de ida e volta. De acordo com o calendário da CBF, as semifinais ocorrerão nos dias 20 e 27 de maio. 

Já as grandes finais do regional estão agendadas para os dias 3 e 7 de junho, encerrando o torneio pouco antes do início da Copa do Mundo.

Copa do Nordeste , Data e horário , jogos , mara-mata , quartas de final , Sport , sport x asa
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