Sport x Ceará: onde assistir, horário e escalações pela 7ª rodada da Série B

Perotti, atacante do Sport (Rafael Vieira)

A Ilha do Retiro recebe, neste domingo (3), o duelo entre Sport e Ceará, válido pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 18h. A expectativa é pelo maior público da casa rubro-negra nesta Segundona, com mais de 10 mil ingressos vendidos ainda no meio da semana, para empurrar o Leão em busca da manutenção de sua invencibilidade na competição.

Após a derrota para o Fortaleza na Copa do Nordeste, mesmo utilizando uma equipe reserva, parte da torcida rubro-negra demonstrou insatisfação com a postura em campo. Agora, o elenco volta as atenções para o Brasileiro com a missão de bater outro rival cearense e dar sequência ao bom momento em casa, vindo de uma vitória importante por 1 a 0 sobre o Novorizontino.

Na tabela, o duelo é direto. O Ceará ocupa uma posição acima do Sport, ambos com 10 pontos, levando vantagem apenas no saldo de gols. Uma vitória rubro-negra significa não apenas ultrapassar um concorrente direto ao acesso, mas também consolidar a força do mando de campo sob o comando de Márcio Goiano.

SPORT



Para este compromisso, o treinador leonino deve abandonar a estratégia de poupar atletas e mandar a campo o que tem de melhor. Com o time titular descansado e à disposição, a tendência é de força máxima para encarar o Vozão.

Márcio Goiano ganha reforços importantes para montar o time titular. Diferente do cenário visto no Castelão, o Leão terá o retorno de suas principais peças, que foram preservadas fisicamente. As únicas dúvidas ficam por conta do volante Fábio Matheus e do centroavante Zé Roberto.

Ambos já treinam com o grupo, mas passam por um processo de recondicionamento físico e aguardam o aval do Departamento Médico para serem relacionados e se tornarem opções no banco de reservas.

CEARÁ



O Alvinegro chega ao Recife embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Nordeste, mas com o elenco bastante desgastado. O técnico Mozart terá que lidar com uma extensa lista de desfalques. Estão entregues ao DM: Matheusinho, Richard, Luiz Otávio, Wendel e Ronald.

Além das baixas médicas, o lateral Alex Silva e o meia Vina sequer viajaram com a delegação e estão fora do confronto na Ilha do Retiro, obrigando a equipe cearense a buscar soluções para se manter no G6. Na rodada anterior, no Castelão, o Vozão empatou em 3 a 3 com o Vila Nova.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Carlos de Pena; Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Luiz Otávio e Sánchez; Richardson, Lucas Lima, Zanocelo e Matheus Araújo; Fernandinho e Melk. Técnico: Mozart.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 18h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC)

Quarto Árbitro: Jose Marciano Lopes da Silva Junior (PE)

VAR: Rafael Traci (SC)

AVAR: Helton Nunes (SC)

Transmissão: ESPN (TV fechada)/Disney+ (Streaming), SportyNet (YouTube), X Sports (TV aberta)