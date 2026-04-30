Luciano Bivar detona comando do Sport após derrota para o Fortaleza: "Ligam pra po... nenhuma"

Ex-presidente rubro-negro não poupou críticas à atual gestão de futebol e questionou a estratégia de poupar jogadores

Luciano Bivar teria articulado sucessão do comando do PRD em Pernambuco (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

Após a derrota do Sport por 2 a 0 para o Fortaleza, na quarta-feira (29), pela Copa do Nordeste, um áudio do ex-presidente Luciano Bivar vazou de um grupo de torcedores e viralizou nas redes sociais. Bivar disparou críticas contra a atual diretoria de futebol e não aceitou a atuação do time reserva no revés para a equipe cearense.

No desabafo, ele demonstrou irritação com o que chamou de falta de comando e “desbotamento” das cores do clube. Bivar iniciou sua fala questionando a postura institucional do Sport diante da credibilidade do futebol nordestino.

"Estão ca[...] na cabeça da credibilidade do Sport, nacionalmente e no Nordeste. Os caras não ligam pra po[...] nenhuma, entendeu? São muito fracos. São desbotados de cor vermelha e preta", afirmou.

"Tem que ganhar todas. Contra o Íbis, contra a p[...] que p[...]. Não pode perder. Pra que entrar com um time pra entregar o jogo? Entregar o jogo. Eu não quero perder nem bola de gude", seguiu.

Mesmo com o Sport classificado na Copa do Nordeste, Bivar chegou a citar a Série B e ironizou os altos investimentos feitos na cúpula de futebol para entregar os resultados atuais.

"Como é que faz uma m[...] dessa? Não dá pra entender. Não tem direção, não tem p[...] nenhuma. Estamos ferrados. Isso é um exemplo insofismado da incompetência daqueles que estão dirigindo o futebol do Sport", disparou.

"A notícia é boa que o Sport deve ter dinheiro sobrando. Porque contratar uma diretoria de futebol dessa paga um horror. Pra fazer isso, não dá pra entender. Então é dinheiro que tá sobrando", completou, em tom irônico.

Dentro de campo, o Sport segurou o empate até os acréscimos do segundo tempo, mesmo jogando com um homem a menos após a expulsão de Yago Felipe. No entanto, a pressão do Fortaleza surtiu efeito com gols de Miritello e Vitinho no apagar das luzes, selando o 2 a 0.