Copa do Nordeste 2026: confira os confrontos das quartas de final

Taça da Copa do Nordeste é uma possibilidade, agora, para oito equipes (CBF)

Com o encerramento da fase de grupos na noite desta quarta-feira (29), a Copa do Nordeste 2026 conheceu os oito clubes que seguem vivos na briga pelo título regional. Sport, Vitória, ABC, Ceará, Juazeirense, Confiança, ASA e Fortaleza garantiram vaga no mata-mata, que será disputado em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

O Sport, que encerrou a primeira fase com a melhor campanha geral (12 pontos), será o único representante de Pernambuco na fase decisiva. O Retrô, mesmo vencendo o América-RN por 2 a 1 na Ilha do Retiro, perdeu a vaga para o Fortaleza no critério de saldo de gols.

Os confrontos foram definidos pelo desempenho das equipes em seus respectivos grupos. Avançaram os dois melhores de cada chave:

Vitória x Ceará (Salvador)

ABC x Juazeirense (Natal)

Sport x ASA (Recife)

Confiança x Fortaleza (Aracaju)

Detalhamento

As partidas das quartas de final estão previstas para os dias 6 e 7 de maio. A CBF deve detalhar a tabela com horários e locais exatos em breve, mas, por ter feito melhor campanha, o Leão receberá o ASA na Ilha do Retiro.

Vale lembrar que, a partir das semifinais, o regulamento muda e os confrontos passam a ser decididos em jogos de ida e volta, com o segundo jogo sempre na casa da equipe de melhor campanha geral.