Copa do Nordeste 2026: confira os confrontos das quartas de final
CBF detalhará os duelos de 6 e 7 de maio
Publicado: 30/04/2026 às 00:34
Taça da Copa do Nordeste é uma possibilidade, agora, para oito equipes (CBF)
Com o encerramento da fase de grupos na noite desta quarta-feira (29), a Copa do Nordeste 2026 conheceu os oito clubes que seguem vivos na briga pelo título regional. Sport, Vitória, ABC, Ceará, Juazeirense, Confiança, ASA e Fortaleza garantiram vaga no mata-mata, que será disputado em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.
O Sport, que encerrou a primeira fase com a melhor campanha geral (12 pontos), será o único representante de Pernambuco na fase decisiva. O Retrô, mesmo vencendo o América-RN por 2 a 1 na Ilha do Retiro, perdeu a vaga para o Fortaleza no critério de saldo de gols.
Os confrontos foram definidos pelo desempenho das equipes em seus respectivos grupos. Avançaram os dois melhores de cada chave:
Vitória x Ceará (Salvador)
ABC x Juazeirense (Natal)
Sport x ASA (Recife)
Confiança x Fortaleza (Aracaju)
Detalhamento
As partidas das quartas de final estão previstas para os dias 6 e 7 de maio. A CBF deve detalhar a tabela com horários e locais exatos em breve, mas, por ter feito melhor campanha, o Leão receberá o ASA na Ilha do Retiro.
Vale lembrar que, a partir das semifinais, o regulamento muda e os confrontos passam a ser decididos em jogos de ida e volta, com o segundo jogo sempre na casa da equipe de melhor campanha geral.