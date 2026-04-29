Sport é o único garantido: Veja o que está em jogo na última rodada da Copa do Nordeste

Decisão na Lampions: Tudo o que você precisa saber sobre a rodada final da fase de grupos

Copa do Nordeste (Rafael Vieira)

A fase de grupos da Copa do Nordeste chega ao seu capítulo final nesta quarta-feira (29) sob um cenário de rara indefinição. Das oito vagas disponíveis para as quartas de final, sete ainda estão em aberto. Dez partidas acontecem simultaneamente às 21h30, num cenário que mantém praticamente todos os confrontos com peso de decisão.

Até o momento, o único "oásis" de tranquilidade pertence ao Sport. O Leão da Ilha não apenas garantiu sua classificação antecipada no Grupo C, como também assegurou a liderança do grupo. Nas demais chaves, o equilíbrio predomina e deixa a disputa completamente indefinida.

No, Vitória, ASA e Sousa entram em campo dependendo apenas de si para avançar e ainda com chances de terminar na primeira colocação. O Fluminense-PI corre por fora e tenta garantir a segunda vaga, enquanto o Itabaiana apenas cumpre tabela.

Situação semelhante é vista no Grupo B, onde Confiança, Juazeirense e Botafogo-PB brigam diretamente pela classificação e pela liderança. Piauí e CRB ainda alimentam chances de avançar na segunda posição, o que deve acirrar ainda mais a disputa.

Já no Grupo C, a luta fica restrita à segunda vaga. Ceará, Ferroviário e América-RN entram na rodada final com possibilidades reais de classificação, enquanto o Imperatriz não tem mais chances.

No Grupo D, a briga também promete ser intensa. ABC, Retrô e Fortaleza disputam ponto a ponto a classificação e a liderança, enquanto Jacuipense e Maranhão já estão eliminados e apenas cumprem tabela.

O formato do mata-mata aumenta ainda mais a importância da rodada. As quartas de final serão disputadas em jogo único, com mando de campo para os líderes de cada grupo. Os confrontos já estão pré-definidos, cruzando as campanhas das quatro chaves, o que torna a busca pela primeira colocação um objetivo estratégico para as equipes.

Com tantos cenários em aberto, a rodada final da primeira fase reúne todos os ingredientes de uma noite decisiva no futebol nordestino, onde cada gol pode significar a permanência na competição ou a eliminação precoce.

Veja o chaveamento das quartas de final:

1º do Grupo A × 2º do Grupo C

1º do Grupo B × 2º do Grupo D

Sport × 2º do Grupo A

1º do Grupo D × 2º do Grupo B