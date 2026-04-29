Beto Lago: 'Qual a melhor formação para encarar o Fortaleza?'

Márcio Goiano, técnico do Sport (Rafael Vieira)

Qual time?

A última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste coloca o Sport diante de uma escolha que vai além da tabela. Para assegurar a melhor campanha geral, basta pontuar contra o Fortaleza, no Castelão. Um cenário simples no papel, mas cheio de implicações práticas.

A dúvida passa, inevitavelmente, pela escalação. Parte da torcida defende força máxima, não só pela liderança, mas também para frear um adversário direto que ainda busca afirmação. Outra ala enxerga o calendário com mais pragmatismo: o duelo contra o Ceará, pela Série B, pesa mais no objetivo central da temporada. O técnico Márcio Goiano, portanto, administra mais do que um time: gerencia prioridades.

Há atletas que precisam de ritmo, e o jogo na capital cearense oferece esse cenário competitivo. Por outro lado, garantir a melhor campanha significa carregar a Ilha do Retiro como trunfo nas fases decisivas. Há ainda um elemento psicológico importante: a pressão maior está do lado do Tricolor do Pici.

Mesmo bem posicionado no Brasileiro, o Fortaleza ainda oscila em desempenho. Ao Sport, cabe se impor. Independentemente da formação, o que se espera é um time competitivo, capaz de encarar o rival em igualdade e reforçar seu peso na competição. E se puder eliminar um forte concorrente ao título, que possa fazer. Com equipe titular ou com time alternativo.



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O Retrô entra em campo cercado de contas e de desconfiança recente. Enfrenta o América/RN olhando também para os jogos de ABC e Fortaleza. A combinação perfeita envolve tropeços alheios e eficiência própria. Mas o momento acende o alerta. A derrota para o Decisão, pela Série D, quebrou a expectativa de domínio no grupo e expôs fragilidades. A Fênix, que parecia candidata natural à liderança, hoje encara a pressão de justificar seu investimento e ambição.

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Decisão das vagas sai no detalhe

O grupo da Fênix virou um exercício de precisão. Com pontuações próximas, a definição pode vir no saldo de gols e aí cada lance ganha peso decisivo. O ABC lidera com vantagem, seguido de perto por Retrô e Fortaleza – 7, 5 e 4 de saldo –, todos ainda vivos na disputa. Curiosamente, os três jogam em casa. Um fator que costuma empurrar, mas que também cobra. Em um cenário tão apertado, não basta vencer. É preciso convencer.



Agradecimento especial

Registro aqui meus agradecimentos à atual gestão do Sport pelo gesto de distribuir a edição do “Sport, Uma Razão Para Viver” entre o pessoal do futebol do clube. Mais do que um livro, é a história rubro-negra chegando a quem hoje a representa dentro de campo, algo essencial para fortalecer o sentimento de pertencimento, especialmente para aqueles que chegam de fora. Valorizar a própria trajetória é, também, construir um futuro mais consciente do que se carrega no peito.