Perotti celebra gol marcado e enaltece vitória do Sport contra o Novorizontino

Perotti, atacante do Sport (Rafael Vieira / DP Foto)

O Sport reencontrou o caminho das vitórias na Ilha do Retiro e venceu o Novorizontino por 1 a 0 neste sábado (25). O gol solitário da partida, válida pela 6ª rodada da Série B, foi marcado pelo atacante Perotti.

Decisivo no duelo, o centroavante leonino celebrou o gol marcado em entrevista após o jogo. Perotti ainda fez questão de enaltecer a vitória conquistada e destacou a importância de triunfar em casa na competição.“A gente está ali para ajudar, seja fazendo gol, uma defesa ou dando um carrinho. E quem ganha é o Sport. Muito feliz, a gente estava precisando dessa vitória em casa para a gente ser cada dia mais forte dentro da competição. A gente sabe que a Série B é muito difícil, e cada jogo que a gente faz dessa forma estamos mais perto dos nossos objetivos”, externou o atacante do Sport.

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