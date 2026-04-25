Melhorando após o intervalo, Sport bate o Novorizontino e chega à primeira vitória na Ilha do Retiro pela Série B

Jogadores do Sport em comemoração de gol (Rafael Vieira / DP Foto)

O Sport venceu pela primeira vez como mandante nesta edição da Série B. Neste sábado (25), o Leão da Ilha bateu o Novorizontino por 1 a 0, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 6ª rodada. Melhorando o seu desempenho após o intervalo, os rubro-negros chegaram ao gol solitário da partida com o atacante Perotti, aos sete minutos do segundo tempo.

O resultado coloca o Sport momentaneamente na 4ª posição na tabela de classificação, com 10 pontos conquistados. O próximo compromisso do clube leonino pela Série B será contra o Ceará, também em casa, no próximo domingo, dia 3 de maio. Antes, os rubro-negros visitam o Fortaleza pela Copa do Nordeste na próxima quarta-feira (29).

O Novorizontino, por sua vez, estacionou na 9ª posição com a derrota na Ilha do Retiro, com 8 pontos na tabela de classificação. O próximo compromisso do Tigre do Vale na Série B será contra o Avaí, fora de casa.

O jogo



Em começo de jogo estudado na Ilha do Retiro, foi o Novorizontino que finalizou pela primeira vez na partida. Com apenas dois minutos, Matheus Bianqui recebeu com liberdade por dentro e concluiu para fora. Três minutos depois, o Sport respondeu. Benevenuto lançou bola longa e achou Clayson nas costas da defesa, que finalizou sem a direção do gol.



Após início mais intenso, o jogo passou por um ritmo mais cadenciado na sequência da primeira etapa. O Sport esbarrou em dificuldades criativas para construir uma nova oportunidade de gol, sendo pouco presente no campo defensivo do adversário paulista.



O Leão da Ilha voltou a assustar aos 25 minutos. Felipinho escapou com liberdade pelo lado esquerdo e cruzou na área, com Barletta aparecendo para finalizar e parando na intervenção do zagueiro Dantas em cima da linha do gol. O Novorizontino reagiu na jogada seguinte, com Tavinho finalizando de média distância e obrigando boa defesa de Thiago Couto.



O Sport seguiu com dificuldades de construir na saída de bola, sendo perigoso apenas em bolas longas pegando a defesa adversária desguarnecida. O Tigre do Vale, por sua vez, mostrou boa capacidade de marcação, mas sofreu com erros técnicos para ser mais efetivo no campo de ataque.



Aos 42 minutos, o Novorizontino conseguiu construir a sua melhor oportunidade de gol no primeiro tempo. Em cruzamento que veio do lado direito, Maykon Jesus recebeu sozinho na segunda trave e finalizou em cima da defesa do Sport, com Madson e Thiago Couto sendo os responsáveis por parar a finalização.



Nos acréscimos, foi a vez do Sport desperdiçar a sua melhor chance do primeiro tempo. Em jogada pelo lado direito de ataque, Barletta levantou na área e Perotti subiu firme para cabecear, parando no travessão do Novorizontino.



Segundo tempo



Precisando de uma melhora ofensiva, o técnico Márcio Goiano promoveu as entradas de Iury Castilho e De Pena nas vagas de Zé Gabriel e Clayson no Sport. Com pouco tempo em campo, De Pena já fez a diferença no ataque leonino. O meia uruguaio fez grande jogada individual e serviu passe preciso para Perotti. O centroavante saiu na cara do gol, finalizou com categoria de cavadinha e abriu o marcador para o Sport no duelo.





Embalado pela empolgação da torcida, o Leão da Ilha chegou próximo ao segundo gol aos 10 minutos. Barletta fez boa jogada pelo lado direito e achou De Pena, que parou no goleiro César Augusto em finalização na pequena área.



O Novorizontino respondeu ao melhor momento do Sport. Na marca dos 22 minutos e após cobrança de falta do Tigre do Vale, o meia Biel acabou desviando contra a própria meta e obrigou mais uma importante defesa do goleiro Thiago Couto.



Os visitantes passaram a controlar mais a posse de bola no campo de defesa da equipe leonina, rondando a área em busca do gol de empate. O Sport mostrou boa consistência defensiva para segurar o adversário, sendo também perigoso em escapadas em velocidade.





Ficha do jogo



Sport: 1

Thiago Couto, Madson (Augusto Pucci), Habraão (Patrick), Benevenuto e Felipinho; Zé Gabriel (De Pena), Zé Lucas e Biel (Yago Felipe); Clayson (Iury Castilho), Barletta e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.



Novorizontino: 0

César Augusto; Iván Alvariño (Alemão) Dantas, Patrick e Maykon Jesus; Luís Oyama (Titi Ortiz), Matheus Bianqui e Juninho (Rômulo); Tavinho (Vinícius Paiva), Diego Galo (Hélio Borges) e Robson. Técnico: Enderson Moreira.



Gol: Perotti (07’ / 2T)



Cartões amarelos: Tavinho, Luis Oyama, Patrick (Novorizontino); De Pena, Perotti, Felipinho (Sport)



Local: Ilha do Retiro



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)

Quarto Árbitro: Jose Woshington da Silva (PE)

VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)



Público: 12.749

Renda: R$ 310.220

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