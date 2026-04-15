Sport x Maranhão: onde assistir, horário e escalações pela 4ª rodada da Copa do Nordeste

Duelo acontece nesta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, e vale classificação rubro-negra antecipada às quartas de final

Yago Felipe, Barletta, Clayson e Felipinho em comemoração de gol do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport volta a campo nesta quarta-feira (14), às 21h30, na Ilha do Retiro, para mais um compromisso pela Copa do Nordeste. Líder do Grupo C, o Leão recebe o Maranhão em busca de manter o aproveitamento perfeito e carimbar a classificação para a próxima fase do torneio regional.

Vivendo um momento de estabilidade dentro da competição, o Rubro-Negro chega embalado por três vitórias consecutivas, diante de Jacuipense, ABC e Retrô, que garantiram os nove pontos e a liderança do grupo. Mesmo com o empate recente por 2 a 2 pela Série B, em um jogo no qual deixou a vitória escapar nos minutos finais, o ambiente é de confiança para a sequência no Nordestão.

A tentativa do clube de transferir a partida para o Estádio Lacerdão, em Caruaru, acabou não se concretizando por questões burocráticas envolvendo o envio de laudos técnicos à CBF. Assim, o duelo permanece na Ilha do Retiro, onde o Sport tem feito valer o mando de campo e construído sua campanha sólida na competição.

SPORT

Sob o comando interino de Márcio Goiano, o Sport tenta manter o bom desempenho enquanto a diretoria segue em busca de um novo treinador. O auxiliar fixo vem ganhando respaldo interno após sequência invicta à frente da equipe e deve seguir promovendo ajustes pontuais no time titular, utilizando a profundidade do elenco como trunfo para manter o nível competitivo em meio à maratona de jogos.

Para o confronto desta quarta-feira, a tendência é de mudanças na escalação. Márcio Goiano indicou que pode rodar o elenco, preservando atletas e dando oportunidade a outras peças, em estratégia que visa manter o ritmo da equipe sem comprometer o desempenho.

Uma das novidades pode ser o retorno do lateral-direito Augusto Pucci, que se recuperava de uma entorse no tornozelo direito e já voltou a treinar com bola. Caso não reúna condições de atuar, o experiente Madson, recém-contratado, surge como alternativa para iniciar entre os titulares. O jogador, que não entra em campo desde outubro de 2025 por conta de lesões, afirmou estar pronto para atuar por pelo menos 60 minutos.

Com 100% de aproveitamento e liderança isolada, o Leão entra em campo pressionado apenas pela própria expectativa de manter o desempenho e confirmar, o quanto antes, a vaga no mata-mata. Para passar às quartas de final, o Sport precisa apenas da vitória. Em caso de empate ou derrota, pode se classificar, precisando que Ceará e América-RN não vençam suas partidas.

"Buscaremos a vitória para nos manter bem na competição. Queremos a liderança geral para decidir em casa no mata-mata e colocamos isso como meta", disse o atacante Clayson.

MARANHÃO

Do outro lado, o Maranhão chega pressionado e em situação delicada na competição. Lanterna do Grupo D, o time soma apenas um ponto em três jogos, com duas derrotas e um empate, e precisa de um aproveitamento perfeito nas rodadas finais para seguir com chances de classificação.

Além do cenário complicado na tabela, o momento do clube na temporada também preocupa. O Maranhão não vence há sete partidas, acumulando resultados negativos. No compromisso mais recente, na Série C, a equipe foi derrotada por 3 a 0 pelo Barra-SC.

Com foco maior na disputa do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcinho Guerreiro pode utilizar uma formação alternativa. Ainda assim, o duelo na Ilha do Retiro representa uma das últimas oportunidades para o Bode Gregório seguir vivo na briga por uma vaga no mata-mata regional. Caso consiga bater o Sport, vai para a última rodada ainda tentando a classificação.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci (Madson), Marcelo Ajul, Zé Marcos (Habraão) e Felipinho (Edson Lucas); Zé Gabriel, Zé Lucas e Biel; Barletta (Marlon Douglas), Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

MARANHÃO: Jean (Vitão), Maurício, Tibúrcio, Keven e André Radija; Vander, Rodrigo Oliveira e Jorge; Felipe Sales (Pimentinha), Luís Gustavo e Felipe Cruz (Joelson). Técnico: Marcinho Guerreiro.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Árbitro: Douglas Magno de Melo Pereira (PB)

Assistentes: Wlademir Cunha Mendes (PB) e Gleydson Francisco (PB)

Quarto Árbitro: Jose Marciano Lopes da Silva Junior (PE)

Transmissão: SBT (TV aberta) e SporyNet (TV Fechada)