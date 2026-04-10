Retrô x Serra Branca é confirmado na Arena de Pernambuco apesar de problemas no gramado

Equipe do Retrô em jogo na Arena de Pernambuco (Rafael Melo/FPF)

O confronto entre Retrô e Serra Branca, válido pela segunda rodada do Grupo A9 da Série D do Campeonato Brasileiro, está confirmado para este domingo (12), às 17h30, na Arena de Pernambuco, mesmo diante das condições ainda irregulares do gramado. A definição ocorreu após alinhamento entre a administração do estádio, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em nota oficial, a Arena de Pernambuco informou que o campo passa por manutenção, com o processo de recuperação impactado por áreas específicas danificadas em eventos recentes. As fortes chuvas registradas durante a última partida agravaram a situação, tornando mais lento o trabalho de recuperação. Diante desse cenário, chegou a ser comunicada ao Retrô a impossibilidade de sediar o jogo no local.

No entanto, pela falta de tempo hábil para a transferência da partida, ficou definido que o duelo será mantido na Arena. A administração ressaltou que o gramado reúne condições de jogo, embora ainda esteja abaixo do padrão ideal. Um documento foi formalizado junto ao clube, registrando ciência sobre o estado atual do campo e as responsabilidades pela realização da partida nessas circunstâncias.

Dentro de campo, o Retrô busca sua primeira vitória na Série D após ser derrotada por 3 a 0 pelo Treze, na estreia, e também acumula outro revés recente pelo mesmo placar, diante do Sport, pela Copa do Nordeste. Na última posição do grupo, a Fênix tenta reagir diante do Serra Branca, que também ainda não venceu na competição, em um confronto direto por recuperação.

Confira na íntegra a nota da Arena de Pernambuco:

A administração daArena de Pernambucoinforma que o gramado passa por manutenção diária e contínua. O estado de recuperação se deve a áreas específicas afetadas por eventos recentes.

As chuvas registradas durante a última partida agravaram essas condições e tornaram o processo de recuperação mais lento. Diante disso, a Arena chegou a comunicar aoRetrô Futebol Clube Brasila impossibilidade de sediar o jogo deste domingo (12).

No entanto, em alinhamento com aFederação Pernambucana de Futebol (FPF)e aConfederação Brasileira de Futebol (CBF), foi definido que não haveria tempo hábil para mudança de local, por se tratar de competição nacional.

Assim, a partida será realizada na Arena, com o gramado ainda em recuperação. A administração ressalta que o campo reúne condições de jogo, embora não esteja no padrão ideal desejado. Foi formalizado documento junto ao clube registrando ciência sobre o estado atual do gramado e as responsabilidades pela realização da partida nessas condições.