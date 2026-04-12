Série D: Retrô busca empate nos acréscimos, mas Central, Maguary e Decisão perdem na 2ª rodada

Fênix arranca 2 a 2 com o Serra Branca na Arena e evita derrota total dos pernambucanos no fim de semana

Retrô x Serra Branca, jogo válido pela 2ª rodada da Série D (Reprodução/Retrô FC)

O final de semana foi dramático para o futebol de Pernambuco na Série D. Com tropeços de Central, Maguary e Decisão, O Retrô foi o único dos representantes do estado a pontuar na 2ª rodada competição ao buscar um empate em 2 a 2 contra o Serra Branca, na Arena de Pernambuco, com um gol nos acréscimos.

Central 0x1 América-RN

No retorno do Estádio Lacerdão, agora reformado, ao Campeonato Brasileiro, o Central não se deu bem diante de sua torcida e foi derrotado pelo América-RN por 1 a 0. Após um primeiro tempo movimentado e de chances lá e cá, o golpe veio logo no primeiro minuto da etapa final, quando o time potiguar abriu o placar.

O Alvinegro de Caruaru tentou reagir, mas parou na sólida defesa visitante. Com o resultado, a Patativa cai para a quarta posição do Grupo A8, com um ponto.

Próximo jogo: Central x Sousa, domingo (19), às 16h, novamente no Lacerdão.

Sousa 1x0 Maguary



O Maguary também conheceu sua primeira derrota na competição ao cair para o Sousa por 1 a 0, na Paraíba. O Azulão de Bonito suportou a pressão dos donos da casa durante boa parte do confronto, mas foi castigado aos 39 minutos do segundo tempo, quando Marcelo marcou de cabeça após cobrança de escanteio.

O time pernambucano apresentou um segundo tempo apático e perdeu a liderança do grupo, ocupando agora a segunda colocação com três pontos.

Próximo jogo: Maguary x Laguna, domingo (19), às 16h, no Arthur Tavares.

Sergipe 2x1 Decisão

Pelo Grupo A9, no sábado (11), o Decisão acabou derrotado pelo Sergipe por 2 a 1. Jogado fora de casa, o Alviazulino chegou a dar esperanças quando Túlio Eduardo empatou a partida de cabeça ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o time pernambucano desperdiçou chances de virar o jogo e acabou sofrendo o gol do desempate aos 43 minutos. Com apenas um ponto, o Decisão ocupa o quinto lugar.

Próximo jogo: Serra Branca x Decisão, sábado (18), às 18h30, no Amigão.

Retrô 2x2 Serra Branca

O Retrô saiu na frente com o volante Kadi, mas viu o Serra Branca crescer e virar o jogo na etapa final. Quando a derrota parecia certa, aos 48 minutos do segundo tempo, o atacante Ericson acertou um chutaço de primeira e deixou tudo igual. O empate em 2 a 2 garantiu o primeiro ponto da Fênix, que ainda ocupa a sexta e última posição do Grupo A9.

A partida disputada na Arena contou com um gramado ainda distante do ideal, mas apto para receber o duelo pela competição nacional, em acordo entre estádio, Federação Pernambucana e CBF.

Próximo jogo: Lagarto x Retrô, sábado (18), às 18h, no Barretão.