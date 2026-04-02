Com edema ósseo no tornozelo, Zé Roberto desfalca o Sport por até quatro semanas

Atacante saiu ainda no primeiro tempo contra o Vila Nova após choque no meio de campo; exames confirmaram a lesão

Zé Roberto, centroavante do Sport (Paulo Paiva;SCR)

O Sport ganhou uma importante baixa para a sequência da Série B. Substituído ainda aos 34 minutos do primeiro tempo na partida contra o Vila Nova, o centroavante Zé Roberto teve confirmada, após exames de imagem realizados nesta quinta-feira (2), uma lesão de edema ósseo no tornozelo direito.

O lance que originou a contusão aconteceu após um choque com o lateral Willian Formiga, do Vila Nova, no meio de campo, ainda na etapa inicial do confronto. O atacante rubro-negro precisou deixar o gramado de maca e ser levado aos vestiários. O departamento médico do Leão iniciou o acompanhamento diário do atleta.

O clube trabalha com um período de recuperação entre três e quatro semanas apenas para evolução do quadro, o que indica que o retorno aos gramados deve ultrapassar um mês. Com isso, Zé Roberto deve desfalcar o Leão em uma sequência de jogos: Avaí, América-MG, Novorizontino e Ceará (Série B); Retrô, Maranhão e Fortaleza (Copa do Nordeste).

Na temporada, Zé Roberto soma 14 partidas com a camisa rubro-negra, com um gol marcado e duas assistências.

Opções no ataque

Sem o centroavante, a tendência é que o recém-chegado Pedro Perotti assuma a referência ofensiva. O atacante, inclusive, entrou no lugar de Zé Roberto contra o Vila Nova e marcou o gol de empate. Outra alternativa para o setor é o jovem Lipão.

O Leão volta a campo no próximo sábado (4), às 20h30, para enfrentar o Londrina fora de casa, no Estádio VGD, em duelo válido pela terceira rodada da Série B.