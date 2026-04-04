Londrina x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 3ª rodada da Série B
Leão busca primeira vitória na Série B e enfrenta o Tubarão neste sábado (4), no Vitorino Gonçalves Dias, o VGD
Publicado: 04/04/2026 às 07:30
O volante Pedro Martins e o centroavante Pedro Perotti, jogadores do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)
Sport e Londrina se enfrentam neste sábado (4), às 20h30, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), no Paraná, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O duelo coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos neste início de competição: enquanto o Leão busca a primeira vitória, o Tubarão mira a liderança em caso de triunfo.
Entre a pressão por resultados e a busca por afirmação, o duelo promete ser determinante para os rumos iniciais dos dois clubes na Série B.
Londrina e Sport já se enfrentaram nove vezes ao longo da história. O Leão da Ilha leva vantagem, com seis vitórias, contra um triunfo do Londrina e dois empates. Jogando como visitante neste duelo, o clube rubro-negro também leva a melhor: são três vitórias do Sport em cinco confrontos, contra uma do Londrina e um empate.
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SPORT
Com dois pontos somados, o Sport ainda não venceu na Segundona. A equipe rubro-negra vem de empates contra Cuiabá e Vila Nova, sendo o último conquistado em condições adversas, após atuar com um jogador a menos na Ilha do Retiro. O 1 a 1 manteve a pressão por resultados e aumentou a necessidade de reação fora de casa para ganhar posições na tabela.
Para o confronto, o time pernambucano terá desfalques importantes. O atacante Iury Castilho está suspenso após expulsão na rodada passada, enquanto o centroavante Zé Roberto está fora por um período mais longo após ser diagnosticado com edema ósseo no tornozelo direito.
A tendência é que o recém-chegado Pedro Perotti assuma a referência ofensiva. O atacante, inclusive, saiu do banco contra o Vila Nova e marcou o gol de empate. Outra alternativa é o jovem Lipão, que vem sendo observado pela comissão técnica.
Sob o comando interino de Márcio Goiano, o Sport tenta manter a competitividade enquanto aguarda a definição de um novo treinador. O auxiliar soma duas vitórias pela Copa do Nordeste e um empate na Série B à frente da equipe. A expectativa é também pelo retorno do volante Zé Lucas, que voltou após período com a seleção brasileira sub-20 e pode reforçar o meio-campo.
LONDRINA
Do outro lado, o Londrina chega com quatro pontos e invicto na competição. A equipe paranaense estreou com vitória fora de casa sobre o Novorizontino e, na rodada seguinte, deixou escapar o triunfo ao sofrer o empate do Goiás nos acréscimos, em 2 a 2, em um jogo marcado por falhas em bolas paradas.
A Série B deste ano marca o retorno do Londrina ao Estádio VGD, que voltou a ser utilizado após passar por reformas e melhorias, incluindo intervenções no gramado. A equipe não atuava no local desde 2016.
No comando técnico, Allan Aal, com passagem pelo Náutico, tenta manter o bom início de campanha e aproveitar o fator casa para seguir na parte de cima da tabela.
FICHA DA PARTIDA
LONDRINA: Maurício Kozlinski; André (Weverton), Yago Lincoln, Heron e Kevyn; André Luiz, Fabiano e Thalis; Vitinho Mota, Bruno Santos e Iago Teles. Técnico: Allan Aal.
SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Yago Felipe e Biel; Barletta, Clayson (Marlon Douglas) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina
Horário: 20h30
Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
Quarto Árbitro: Maykon Brito De Freitas (PR)
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
AVAR: Michael Correia (RJ)
Transmissão: Disney+ (streaming)