Sport reencontra o Londrina após três anos e conta com retrospecto favorável como visitante

O último duelo entre o Sport e a equipe paranaense ocorreu pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2023

Partida entre Londrina x Sport na Série B de 2023 (Wellington Ferrugem / Londrina)

Em busca da primeira vitória na Série B, o Sport visita a equipe do Londrina neste sábado (4), às 20h30, no estádio VGD, no Paraná. O jogo, válido pela 3ª rodada, marca o reencontro das equipes após três anos sem se enfrentarem.

O último jogo entre o Leão da Ilha e o Tubarão ocorreu justamente pela Segundona, na edição de 2023. Na ocasião, os pernambucanos aplicaram um placar de 4 a 0 em jogo realizado na Ilha do Retiro e válido pela 25ª rodada.

No primeiro turno do próprio campeonato em questão, o Sport também havia superado o Londrina, com vitória por 2 a 1 no Estádio do Café, em partida que contou com dois gols de Vágner Love. O Leão da Ilha, aliás, ostenta retrospecto favorável como visitante contra o rival paranaense.

Nas cinco ocasiões em que o clube rubro-negro visitou o Londrina, venceu em três oportunidades, além de um empate e uma derrota no histórico do confronto.

Levando em consideração todos os jogos entre eles, o Sport conta com seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota, sendo esta ocorrida pela Série B da temporada de 2022.

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