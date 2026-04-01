Beto Lago: 'Desafio Pernambuco x Goiás na Série B'
Sport e Náutico medem forças contra adversários goianos
Publicado: 01/04/2026 às 11:06
Elencos de Sport e Náutico (Paulo Paiva / Sport Recife e Rafael Melo/FPF)
PE x GO
A noite de Série B traz o tamanho do desafio dos pernambucanos e uma curiosa coincidência: Sport e Náutico medem forças contra adversários goianos. Mas, para além da geografia, o que está em jogo é bem mais profundo. No Recife, o Sport entra em campo sem um treinador efetivo. Enfrentar o Vila Nova, agora sob o comando experiente de Guto Ferreira, exige mais do que camisa. Exige organização, algo que o Leão ainda não mostrou com consistência. A Ilha, que já foi sinônimo de pressão insuportável, hoje convive com a desconfiança do seu torcedor. Nem mesmo o fator casa intimida como antes. Márcio Goiano no comando e a tendência é força máxima, inclusive com a expectativa em torno do atacante Perotti, que surge como solução emergencial para um ataque carente de referências. Em Goiânia, o Náutico joga com um peso diferente: o da necessidade de resposta. O confronto é diante do Atlético/GO e o time vem em um momento de instabilidade após duas derrotas seguidas nos Aflitos, justamente onde o time construiu sua identidade recente. A pressão, antes combustível, agora começa a incomodar. E isso respinga diretamente em Hélio dos Anjos, que pela primeira vez vê seu trabalho ser questionado de forma mais contundente. Sem Paulo Sérgio, lesionado, o treinador perde uma peça-chave e, mais do que isso, perde uma referência de funcionamento ofensivo. Encontrar esse substituto não é apenas questão de escalação, mas de reencontrar o modelo de jogo. No fim, vencer é quase uma obrigação moral para ambos. Mas o problema é que nenhum dos dois chega pronto para isso. E, na Série B, quem entra em campo carregando dúvidas costuma sair ainda mais pressionado.
Diferente do divulgado, Adriano Lucena, presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz, confirmou o envio de um ofício à FPF solicitando as vistorias do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O objetivo era viabilizar a liberação do Arruda para a estreia na Série C. O documento foi protocolado no dia 25 e, segundo o dirigente, encaminhado aos órgãos competentes na mesma data, movimento que contraria a narrativa de inércia nos bastidores.
Áreas liberadas e cotas
De acordo com Adriano, o pedido de liberação contemplava cadeiras, camarotes, área social e a arquibancada superior do lado do canal. Em relação aos investimentos, os valores passam por análise. Porém, como ponto de partida, se estruturou oito cotas de R$ 50 mil, direcionadas a tricolores dispostos a colaborar com o início das obras. Uma solução emergencial que evidencia tanto a urgência quanto a mobilização interna para viabilizar os jogos no Arruda.
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E a Itália está fora da Copa
A Copa do Mundo perde parte da sua essência sem a presença de certas camisas que ajudam a contar a história do próprio torneio. A ausência da Itália, mais uma vez fora na repescagem par a Bósnia, deixa um vazio que vai além do aspecto técnico. É um choque de realidade duro para uma das maiores potências do futebol. E é inevitável questionar: como uma tetracampeã mundial se acostumou a falhar justamente no momento em que mais se exige grandeza?