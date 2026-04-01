Beto Lago: 'Desafio Pernambuco x Goiás na Série B'

Elencos de Sport e Náutico (Paulo Paiva / Sport Recife e Rafael Melo/FPF)

PE x GO

A noite de Série B traz o tamanho do desafio dos pernambucanos e uma curiosa coincidência: Sport e Náutico medem forças contra adversários goianos. Mas, para além da geografia, o que está em jogo é bem mais profundo. No Recife, o Sport entra em campo sem um treinador efetivo. Enfrentar o Vila Nova, agora sob o comando experiente de Guto Ferreira, exige mais do que camisa. Exige organização, algo que o Leão ainda não mostrou com consistência. A Ilha, que já foi sinônimo de pressão insuportável, hoje convive com a desconfiança do seu torcedor. Nem mesmo o fator casa intimida como antes. Márcio Goiano no comando e a tendência é força máxima, inclusive com a expectativa em torno do atacante Perotti, que surge como solução emergencial para um ataque carente de referências. Em Goiânia, o Náutico joga com um peso diferente: o da necessidade de resposta. O confronto é diante do Atlético/GO e o time vem em um momento de instabilidade após duas derrotas seguidas nos Aflitos, justamente onde o time construiu sua identidade recente. A pressão, antes combustível, agora começa a incomodar. E isso respinga diretamente em Hélio dos Anjos, que pela primeira vez vê seu trabalho ser questionado de forma mais contundente. Sem Paulo Sérgio, lesionado, o treinador perde uma peça-chave e, mais do que isso, perde uma referência de funcionamento ofensivo. Encontrar esse substituto não é apenas questão de escalação, mas de reencontrar o modelo de jogo. No fim, vencer é quase uma obrigação moral para ambos. Mas o problema é que nenhum dos dois chega pronto para isso. E, na Série B, quem entra em campo carregando dúvidas costuma sair ainda mais pressionado.



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Diferente do divulgado, Adriano Lucena, presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz, confirmou o envio de um ofício à FPF solicitando as vistorias do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O objetivo era viabilizar a liberação do Arruda para a estreia na Série C. O documento foi protocolado no dia 25 e, segundo o dirigente, encaminhado aos órgãos competentes na mesma data, movimento que contraria a narrativa de inércia nos bastidores.



Áreas liberadas e cotas

De acordo com Adriano, o pedido de liberação contemplava cadeiras, camarotes, área social e a arquibancada superior do lado do canal. Em relação aos investimentos, os valores passam por análise. Porém, como ponto de partida, se estruturou oito cotas de R$ 50 mil, direcionadas a tricolores dispostos a colaborar com o início das obras. Uma solução emergencial que evidencia tanto a urgência quanto a mobilização interna para viabilizar os jogos no Arruda.

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E a Itália está fora da Copa

A Copa do Mundo perde parte da sua essência sem a presença de certas camisas que ajudam a contar a história do próprio torneio. A ausência da Itália, mais uma vez fora na repescagem par a Bósnia, deixa um vazio que vai além do aspecto técnico. É um choque de realidade duro para uma das maiores potências do futebol. E é inevitável questionar: como uma tetracampeã mundial se acostumou a falhar justamente no momento em que mais se exige grandeza?