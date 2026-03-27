Presidência do Sport promove encontro com ex-dirigentes para debater gestão

Reunião com lideranças do Sport (Divulgação/SCR)

A presidência do Sport promoveu um encontro com ex-dirigentes do clube, em um movimento que busca fortalecer a união política e discutir caminhos para o futuro da instituição. A reunião foi conduzida pelo presidente Matheus Souto Maior e contou com a presença de nomes importantes da história rubro-negra.

Participaram do encontro os ex-presidentes Gustavo Dubeux, Homero Lacerda, Arsênio Meira, José Roberto Moura e Severino Otávio, além de Ronan Lacerda, filho de Homero. Também estiveram presentes membros da atual diretoria, como o vice-presidente Kadico Pereira e o CEO Felipe Ximenes.

Durante a reunião, foram debatidos temas ligados ao cenário atual do clube, incluindo a gestão administrativa, o desempenho do futebol e alternativas para geração de novas receitas. A iniciativa também teve como objetivo abrir espaço para sugestões e integrar diferentes grupos políticos do Sport.

Segundo o presidente Matheus Souto Maior, a proposta é aproximar os rubro-negros da rotina do clube e construir soluções conjuntas. “A ideia é ouvir todos que querem o melhor para o Sport, criando um ambiente de diálogo permanente e colaborativo”, afirmou.

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O encontro foi bem avaliado pelos participantes. Severino Otávio, o Branquinho, destacou a importância da união interna.“Essa atitude do presidente é muito importante para unir o Sport, porque o Sport unido é imbatível”, destacou.



Já Homero Lacerda elogiou a postura da atual gestão, classificando o gesto como um sinal de humildade e abertura ao diálogo. “Em toda minha vida no Sport, nunca tinha visto um gesto desse, de ouvir os mais experientes e trazer todos para dentro do dia a dia do clube”, apontou.

Arsênio Meira, por sua vez, ressaltou a confiança na condução administrativa e revelou que o clube já iniciou um processo de auditoria, considerado fundamental para o planejamento futuro.“Encontramos o presidente e sua diretoria com pleno conhecimento da situação do clube, o que nos enche de satisfação sobre o futuro”, concluiu.

A reunião marca um movimento de articulação política relevante nos bastidores do Sport, em meio aos desafios esportivos e financeiros enfrentados pelo clube. A expectativa é que o diálogo com ex-dirigentes contribua para a construção de estratégias mais sólidas e sustentáveis ao longo da atual gestão.

