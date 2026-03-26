Ex-diretor de esportes amadores do Sport, Aloysio Queiroz, morre aos 89 anos
Morre Aloysio Queiroz, nome histórico dos esportes amadores do Sport
Publicado: 26/03/2026 às 10:32
Ex-diretor de esportes amadores do Sport, Aloysio Queiroz (Divulgação/SCR)
Após décadas de dedicação ao esporte amador, morreu, nesta quinta-feira (26), aos 89 anos, Aloysio Queiroz Monteiro Filho, ex-diretor de esportes amadores do Sport e um dos principais incentivadores das modalidades olímpicas do clube.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
O amor pela vela de Aloysio Queiroz foi passado de geração em geração. Pai de Ted Monteiro e avô de Tiago Monteiro e Rafael Monteiro, todos veleadores, ele deixou um legado marcado pela dedicação ao esporte e pelo incentivo constante a novas gerações de atletas, inspirando familiares e amigos com sua paixão pela vela.
No início dos anos 2000, esteve à frente dos esportes olímpicos do clube, liderando ações voltadas à formação de atletas e à valorização das modalidades além do futebol.
Respeitado nos bastidores e lembrado pela dedicação ao Sport, Aloysio deixa um legado importante para a história do clube e para o esporte amador em Pernambuco.