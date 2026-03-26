Ex-diretor de esportes amadores do Sport, Aloysio Queiroz, morre aos 89 anos

Ex-diretor de esportes amadores do Sport, Aloysio Queiroz (Divulgação/SCR)

Após décadas de dedicação ao esporte amador, morreu, nesta quinta-feira (26), aos 89 anos, Aloysio Queiroz Monteiro Filho, ex-diretor de esportes amadores do Sport e um dos principais incentivadores das modalidades olímpicas do clube.

Aloysio dedicou grande parte de sua vida ao desenvolvimento do esporte amador rubro-negro, com atuação de destaque no remo, onde foi reconhecido como um dos grandes patronos da modalidade dentro do Sport. Ao longo de décadas, também contribuiu para o fortalecimento de outras práticas esportivas, como o hóquei.

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O amor pela vela de Aloysio Queiroz foi passado de geração em geração. Pai de Ted Monteiro e avô de Tiago Monteiro e Rafael Monteiro, todos veleadores, ele deixou um legado marcado pela dedicação ao esporte e pelo incentivo constante a novas gerações de atletas, inspirando familiares e amigos com sua paixão pela vela.

No início dos anos 2000, esteve à frente dos esportes olímpicos do clube, liderando ações voltadas à formação de atletas e à valorização das modalidades além do futebol.

Respeitado nos bastidores e lembrado pela dedicação ao Sport, Aloysio deixa um legado importante para a história do clube e para o esporte amador em Pernambuco.

