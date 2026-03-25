Erro grave na Copa do Nordeste: árbitro "esquece" de expulsar jogador em Sport x Jacuipense
Contra o Sport, o volante Vinícius Amaral, do Jacuipense, recebeu dois cartões amarelos, mas não foi expulso pelo árbitro Marcio dos Santos Oliveira
Publicado: 25/03/2026 às 00:39
Vinícius Amaral, volante do Jacuipense, e Clayson, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)
A vitória do Sport por 2 a 1 sobre o Jacuipense, na noite desta terça-feira (24), não escapou de uma polêmica que poderia ter alterado o desfecho da partida. Chamou a atenção um erro grave cometido pelo árbitro Marcio dos Santos Oliveira (AL), que falhou ao não aplicar o cartão vermelho obrigatório ao volante Vinícius Amaral, da equipe baiana, após este receber dois cartões amarelos.
O roteiro da confusão começou ainda na etapa inicial.
Aos 14 minutos do primeiro tempo, Vinícius Amaral foi advertido com o primeiro cartão após uma falta tática para interromper uma jogada do atacante Clayson, do Sport. Até então, uma decisão padrão de jogo para conter o ímpeto ofensivo do Leão.
Porém, aos 18 minutos do segundo tempo, Vinícius se envolveu em um desentendimento com o meia-atacante Carlos de Pena, do Sport. O árbitro interveio e puniu o atleta do Leão da Ilha e, novamente, o volante do Jacuipense - desta vez, com o segundo cartão amarelo.
Pela regra básica do futebol, a segunda advertência deveria ser seguida imediatamente pelo cartão vermelho. No entanto, o árbitro Marcio dos Santos Oliveira não aplicou a expulsão, e o jogo seguiu com 11 contra 11. Minutos após o incidente, aos 28 da segunda etapa, Vinícius Amaral foi substituído, garantindo que o time baiano terminasse a partida sem a desvantagem numérica que a regra exigia.
Vale ressaltar que a partida não contou com a presença do VAR.
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Ordem dos cartões ao jogador Vinícius Amaral:
1º Amarelo (14' 1T): Falta no atacante Clayson.
2º Amarelo (18' 2T): Desentendimento com Carlos de Pena.
Vinícius Amaral, da Jacuipense, tomou dois amarelos e não foi expulso no jogo contra o Sport, pela Copa do Nordeste.— Portal do Leão ???? (@PortaldoLeao) March 25, 2026
Segundo a arbitragem, o jogador tomou apenas 1 cartão, o primeiro.
Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira
Primeiro cartão | Segundo cartão pic.twitter.com/r9LwgJSbID