Com gol de Fernandinho, Retrô vence Imperatriz na estreia da Copa do Nordeste

Retrô se impôs, mesmo jogando fora de casa, e derrotou o Imperatriz por 1 a 0 na 1ª rodada do Nordestão

Retro/Divulgação (Édson Júnior)

O Retrô estreou bem na Copa do Nordeste. Mesmo jogando fora de casa, a Fênix venceu o Imperatriz por 1x0 nesta terça-feira (24), no Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz-MA, pela 1ª rodada da competição.

Mesmo atuando como visitante, o Retrô criou as melhores oportunidades da etapa inicial, ainda que o jogo tenha sido marcado por poucas chances claras de gol. A primeira chegada de perigo veio logo no início, quando Bruno Marques finalizou com força e obrigou o goleiro Wellington Lima a fazer boa defesa.

A superioridade da Fênix se transformou em vantagem aos 31 minutos do primeiro tempo. Em uma jogada rápida pelo lado esquerdo, a bola acabou sobrando dentro da área para Fernandinho, que demonstrou tranquilidade para finalizar e balançar as redes, garantindo o único gol da partida.

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Após sofrer o gol, o Imperatriz tentou reagir principalmente em investidas rápidas, mas não conseguiu ser efetivo. As finalizações da equipe maranhense não levaram grande perigo à meta do Retrô, que manteve o controle defensivo até o apito final.

A equipe pernambucana volta a campo no próximo sábado (28), às 17h, quando enfrenta o Ceará, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, jogo que vai marcar a despedida de Vágner Love do futebol.