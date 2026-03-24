Reforço: Sport acerta contratação do zagueiro Habraão, ex-Athletico-PR
Sport fecha acordo com zagueiro Habraão, de 24 anos, para temporada 2026
Publicado: 24/03/2026 às 10:49
Habraão, ex-zagueiro do Athletico-PR (Duda Matoso/Athletico-PR)
Reforça na defesa. O Sport acertou a contratação do zagueiro Habraão, que estava no Athletico Paranaense, mas ainda não divulgou oficialmente o reforço. O nome do defensor já aparece vinculado ao clube rubro-negro no sistema do Boletim informativo diário (BID) da CBF.
No Athletico, seu último clube disputou 21 partidas desde 2025, sendo quatro na atual temporada, com o último jogo registrado em 7 de fevereiro pelo Campeonato Paranaense.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
O reforço chega para ampliar as opções defensivas do Sport, que já conta com Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Zé Marcos. A expectativa é que Habraão desembarque no Recife nos próximos dias, quando a oficialização do contrato poderá ocorrer.
Estreia do Leão na Copa do Nordeste
O Sport inicia, nesta terça-feira (24), sua caminhada na Copa do Nordeste 2026. Diante do Jacuipense, às 21h30, na Ilha do Retiro, o Leão estreia na competição regional cercado por expectativas e também por pressão, em um momento de questionamentos sobre o desempenho da equipe.