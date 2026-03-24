diariodepernambuco.com.br
Sport
Contratado

Reforço: Sport acerta contratação do zagueiro Habraão, ex-Athletico-PR

Sport fecha acordo com zagueiro Habraão, de 24 anos, para temporada 2026

Redação

Publicado: 24/03/2026 às 10:49

Seguir no Google News Seguir

Habraão, ex-zagueiro do Athletico-PR/Duda Matoso/Athletico-PR

Habraão, ex-zagueiro do Athletico-PR (Duda Matoso/Athletico-PR)

Reforça na defesa. O Sport acertou a contratação do zagueiro Habraão, que estava no Athletico Paranaense, mas ainda não divulgou oficialmente o reforço. O nome do defensor já aparece vinculado ao clube rubro-negro no sistema do Boletim informativo diário (BID) da CBF.

Veja também:
Revelado pelo Fortaleza em 2022, Habraão passou por clubes como ABC, Chapecoense, Coritiba, Flamengo, Primavera, além de uma experiência internacional no Santa Clara.

No Athletico, seu último clube disputou 21 partidas desde 2025, sendo quatro na atual temporada, com o último jogo registrado em 7 de fevereiro pelo Campeonato Paranaense.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

O reforço chega para ampliar as opções defensivas do Sport, que já conta com Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Zé Marcos. A expectativa é que Habraão desembarque no Recife nos próximos dias, quando a oficialização do contrato poderá ocorrer.

Estreia do Leão na Copa do Nordeste
O Sport inicia, nesta terça-feira (24), sua caminhada na Copa do Nordeste 2026. Diante do Jacuipense, às 21h30, na Ilha do Retiro, o Leão estreia na competição regional cercado por expectativas e também por pressão, em um momento de questionamentos sobre o desempenho da equipe.

athletico , contratacao , Defesa , Habraao , reforço , zagueiro
Mais de Sport
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP