Reforço: Sport acerta contratação do zagueiro Habraão, ex-Athletico-PR

Habraão, ex-zagueiro do Athletico-PR (Duda Matoso/Athletico-PR)

Reforça na defesa. O Sport acertou a contratação do zagueiro Habraão, que estava no Athletico Paranaense, mas ainda não divulgou oficialmente o reforço. O nome do defensor já aparece vinculado ao clube rubro-negro no sistema do Boletim informativo diário (BID) da CBF.

Revelado pelo Fortaleza em 2022, Habraão passou por clubes como ABC, Chapecoense, Coritiba, Flamengo, Primavera, além de uma experiência internacional no Santa Clara.

No Athletico, seu último clube disputou 21 partidas desde 2025, sendo quatro na atual temporada, com o último jogo registrado em 7 de fevereiro pelo Campeonato Paranaense.

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O reforço chega para ampliar as opções defensivas do Sport, que já conta com Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul, Ramon Menezes e Zé Marcos. A expectativa é que Habraão desembarque no Recife nos próximos dias, quando a oficialização do contrato poderá ocorrer.

Estreia do Leão na Copa do Nordeste

O Sport inicia, nesta terça-feira (24), sua caminhada na Copa do Nordeste 2026. Diante do Jacuipense, às 21h30, na Ilha do Retiro, o Leão estreia na competição regional cercado por expectativas e também por pressão, em um momento de questionamentos sobre o desempenho da equipe.

