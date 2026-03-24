Diretoria do Sport intensifica negociações por novo técnico; veja os nomes na lista

Diretoria do Sport mantém diversas opções no radar e trabalha para definir o próximo comandante

Eduardo Baptista, Rafael Lacerda, Luizinho Lopes e Claudio Tencati (João Vitor Pereira/CEC, Beto Correa/Vila Nova, André Jonsson/Operário e Divulgação/Botafogo-SP)

A diretoria do Sport intensificou os movimentos no mercado e trata como prioridade a contratação de um novo treinador para a sequência da temporada. Mesmo com a urgência por resultados, o clube adota cautela nas negociações, buscando um nome que ofereça segurança e encaixe imediato no perfil do elenco.

Entre os candidatos, quem aparece com maior força nos bastidores é Eduardo Baptista, atualmente à frente do Criciúma. O treinador tem boa avaliação dentro do clube pernambucano, não apenas pelo histórico recente, mas também pelo relacionamento com o executivo Ítalo Rodrigues.

Apesar do cenário favorável, a negociação esbarra em um ponto considerado delicado pela diretoria: a multa rescisória. O valor, estipulado em cerca de R$ 700 mil, surge como principal entrave para um avanço mais rápido nas conversas e ainda é alvo de avaliação por parte do clube pernambucano.

A diretoria rubro-negra mantém outras opções no radar e segue analisando cenários antes de bater o martelo. Entre os nomes que aparecem como opções estão Luizinho Lopes, atualmente no Operário, e Claudio Tencati, que comanda o Botafogo-SP. Os dois profissionais são bem avaliados internamente, sobretudo pelo desempenho recente e pela familiaridade com a Série B.

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Um dos nomes observados é o de Rafael Lacerda, que recentemente deixou o comando do Atlético-GO e surge como alternativa por seu perfil de trabalho e conhecimento da competição. Outro treinador disponível é Zé Ricardo, livre no mercado após passagem pelo Criciúma, também avaliado pela experiência e capacidade de gestão de grupo.

O Sport busca um comandante que reúna características consideradas essenciais neste momento: experiência na Série B, organização tática consistente e capacidade de adaptação rápida ao elenco atual. A escolha é vista como decisiva para dar estabilidade ao time e recolocar a equipe em um caminho mais competitivo.