Roger Silva deixa o Sport após exibições sem convencer e problemas na gestão do elenco; confira

Roger Silva, ex-técnico do Sport (Sandy James / DP Foto)

Apenas três meses de trabalho. A Era Roger Silva no Sport foi breve. Nem o título estadual conquistado diante do rival Náutico com um sonoro 3 a 0 no estádio dos Aflitos segurou o técnico no cargo, que foi demitido nesta segunda-feira (23/03). Na verdade, a saída de Roger passa longe dos números, que aliás são bons se analisados friamente.

Ao todo, o treinador comandou a equipe por 12 oportunidades, com seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota no retrospecto (63,9% de aproveitamento). O único revés veio na eliminação recente da Copa do Brasil para o Athletic-MG, com derrota por 3 a 1 na Ilha do Retiro.

O sentimento na Ilha do Retiro era que o técnico foi se perdendo com as situações que foram surgindo no dia a dia. Sem contar as exibições, que passaram a ser ruins. No sábado (21), na estreia na Série B contra o Cuiabá na Arena Pantanal, o Leão foi um time que pouco ameaçou o adversário. Mesmo assim, Roger disse que “adorou a apresentação do time, que, segundo ele, tinha voltado ao nível de excelência”.

Foi a última e melancólica entrevista de Roger como comandante do Sport, mas o desgaste do técnico já vinha se acumulando.

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Queda de rendimento e susto contra Retrô no Estadual

O desempenho abaixo que ligou o sinal de alerta no clube aconteceu ainda pela partida de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano. Na ocasião, o Sport sofreu uma virada no placar para o Retrô e viu o adversário tomar o protagonismo absoluto do jogo, chegando próximo de fazer mais um gol e superar os rubro-negros no placar agregado.

Apesar da oscilação, o Sport mostrou poder de reação durante o segundo tempo e venceu o jogo por 3 a 2 na Ilha do Retiro, resultando em um placar de 4 a 2 no agregado contra a Fênix de Camaragibe e vaga confirmada para a decisão estadual.

Partidas ruins e eliminação na Copa do Brasil

O Sport encerrou a sua participação na Copa do Brasil de 2026 sem conseguir realizar nenhuma partida convincente. Na segunda fase, o Leão da Ilha precisou dos pênaltis para eliminar a pouco competitiva equipe da Desportiva Ferroviária-ES.

Na etapa seguinte, o Sport também sofreu durante os 90 minutos e não conseguiu vencer o Anápolis-GO na Ilha do Retiro. Após empate por 1 a 1, o clube pernambucano precisou novamente contar com as penalidades máximas para evitar eliminação precoce.

Sem mostrar evolução no desempenho, o time de Roger Silva foi eliminado na Copa do Brasil para o Athletic-MG, sendo inferior ao adversário atuando diante do seu torcedor. Do ponto de vista dos resultados esportivos, a derrota e desclassificação no torneio nacional se tornaram o principal motivo para uma possível interrupção do trabalho do comandante.

Entrevistas controversas

Em relação ao gerenciamento do elenco, os desgastes e tensões com Roger Silva se intensificaram após a declaração de dividir responsabilidades e colocar os jogadores em coletivas após os jogos. A fala veio em tom de insatisfação após o desempenho contra o Anápolis.

Internamente, as palavras do treinador não tiveram boa repercussão no elenco. Em decisão conjunta com a diretoria, o técnico recuou da ideia sugerida e externou posteriormente que a declaração foi “tirada do contexto”.

Discussão com Clayson antes do jogo contra a Desportiva Ferroviária-ES

Apesar da declaração na Copa do Brasil não ter sido bem recebida no elenco, o técnico já havia se desentendido anteriormente com um jogador. Antes da partida contra a Desportiva Ferroviária-ES pela Copa do Brasil, Roger discutiu com o atacante Clayson e o expulsou de uma atividade feita pelo elenco em preparação para o duelo.

Em entrevista à TV Globo na ocasião, o técnico minimizou o caso e garantiu o clima interno favorável. “O clima é o melhor possível. É da bola, todo mundo aqui quer ganhar e fazer o melhor para o Sport. São coisas que no futebol são rotineiras, elas acontecem. Não precisava resolver nada, foi só uma discórdia, nada que precisasse de tanta atenção assim”, disse o técnico no episódio.