Roger Silva se despede do Sport após demissão: "Clube que carrego e continuarei carregando no coração"

Roger Silva, ex-técnico do Sport (Rafael Vieira / DP Foto)

Após ser desligado do cargo de treinador do Sport nesta segunda-feira (23), Roger Silva utilizou a rede social para se pronunciar e se despedir de mais uma passagem pelo clube. O comandante, que foi ex-jogador do Leão da Ilha, destacou o carinho que segue tendo pela instituição.

O ex-treinador rubro-negro ainda defendeu o trabalho que vinha sendo realizado de reconstrução na equipe durante a temporada e destacou o feito de ter sido campeão como atleta e como técnico no clube.

“Aceitei o desafio de levar o Sport de volta à Série A, ciente das ambições e dificuldades que encontraria em um clube em processo de reconstrução. Conquistamos o Campeonato Estadual, superamos as campanhas na Copa do Brasil dos últimos dois anos e estreamos com um empate fora de casa na Série B”, iniciou Roger Silva.

“Espero que o trabalho que vinha sendo desenvolvido no dia a dia sirva como base para a sequência da temporada e desejo sorte ao Sport, clube que, todos sabem, carrego e continuarei carregando no coração. É uma honra fazer parte da história desse clube gigante, campeão como jogador e, agora, como treinador. Agradeço à direção pela oportunidade e aos funcionários e atletas pelo comprometimento e bom ambiente. Ao torcedor, um agradecimento especial pelo carinho de sempre”, concluiu.



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