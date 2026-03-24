Sport acerta empréstimo e Gustavo Coutinho retorna ao Atlético-GO
Publicado: 24/03/2026 às 18:55
Gustavo Coutinho em sua passagem pelo Atlético-GO (Ingryd Oliveira/ACG)
O Sport acertou a saída do atacante Gustavo Coutinho ao Atlético-GO, por empréstimo. O jogador chega ao time goiano para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, com vinculo até o final deste ano.
Coutinho retorna ao Atlético-GO após três anos. O jogador participou da Série B de 2023 jogando pelo clube goiano, onde marcou 16 gols e distribuiu quatro assistências em 37 partidas.
No elenco do Dragão, Gustavo Coutinho irá reencontrar um ex-companheiro do Sport. O lateral Ewerthon, cria da base do Leão, que atuou pelo time profissional do clube entre 2020 e 2024. Recentemente, o jogador rescindiu o contrato com o Leão da Ilha.
Gustavo Coutinho no Sport
O começo da trajetória do jogador com o Sport se iniciou no final da temporada de 2022, em empréstimo junto ao Fortaleza, onde realizou 16 jogos na Série B daquele ano e marcou dois gols, além de uma assistência.
Após isso, o jogador retornou com moral ao Sport em 2024, onde o clube investiu R$ 7 milhões para tirar o atacante do Fortaleza. Porém, Gustavo Coutinho não conseguiu a regularidade esperada pelos rubro-negros e foi emprestado em para o Coritiba em 2025. No Coxa, Coutinho foi peça fundamental para o acesso do clube à Série A.
Em 2026, o camisa 9 do Leão soma oito jogos e três gols. Porém, com a chegada de Iury Castilho, o retorno de Zé Roberto e as boas atuações de Micael durante o Pernambucano, Gustavo Coutinho perdeu espaço no elenco rubro-negro. O jogador tem contrato com o Sport até 2028.