Saiba quanto o Sport já faturou na Copa do Brasil e quanto pode ganhar na 4ª fase

Roger Silva, técnico do Sport (Rafael Vieira)

De olho no Pix! O Sport recebe o Athletic-MG nesta terça-feira (17), às 21h30, na Ilha do Retiro, em duelo decisivo da Copa do Brasil. Em caso de classificação, o Rubro-negro embolsa R$ 2 milhões e aumenta o total de premiações do clube para R$ 6,59 milhões na competiçao nacional.

Na segunda fase da Copa do Brasil, o Sport empatou sem gols com a Desportiva Ferroviária, mas garantiu a classificação ao vencer nos pênaltis por 4 a 3. O roteiro se repetiu na terceira fase contra o Anápolis: empate no tempo normal e nova vitória nas cobranças, desta vez por 5 a 3.

Até o momento, o Leão da Ilha já faturou R$ 4,59 milhões na competição:

2ª fase: R$ 1,38 milhão (contra Desportiva Ferroviária)

3ª fase: R$ 1,53 milhão (contra Anapólis)

4ª fase: R$ 1,68 milhão (contra Athletic-MG)

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Caso avance para a quinta fase, o Sport receberá mais R$ 2 milhões, elevando o total de premiações na Copa do Brasil para R$ 6,59 milhões.

História

A última vez que a equipe leonina conseguiu passar por três mata-matas da competição foi em 2017. Vale destacar que, na atual edição, o Sport já iniciou na segunda fase. Também é importante lembrar que, em 2022, quando chegou às oitavas de final e foi eliminado pelo São Paulo em confrontos de ida e volta, o Sport disputou apenas dois mata-matas, entrando diretamente na terceira fase.

Cada fase da competição representa não apenas um passo importante no torneio, mas também um impulso financeiro crucial para o Leão da Ilha na sequência da temporada.