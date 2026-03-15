Náutico oficializa retorno do meia Vitinho para a Série B

Vitinho, meia do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico ganhou mais uma opção para o setor de criação na sequência da temporada. O Timbu oficializou a contratação do meia Vitinho, de 22 anos, que chega por empréstimo do Cruzeiro até o fim de 2026 para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Esta será a segunda passagem do jogador pelo Timbu. Vitinho retorna aos Aflitos após ter defendido o clube na última temporada e volta a trabalhar com a comissão técnica comandada por Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.

Mesmo pertencendo ao Cruzeiro, onde possui contrato até dezembro de 2027, o meia foi novamente liberado para defender o Náutico durante a temporada 2026. A expectativa da comissão técnica é contar com o jogador como alternativa para fortalecer o meio-campo alvirrubro.

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Vitinho já está integrado ao elenco e fica à disposição para os próximos compromissos da equipe na temporada.

Além dele, a diretoria alvirrubra também confirmou a chegada do meia Felipe Cardoso, que estava no Vitória. O clube segue atento ao mercado e não deve ter novas contratações para reforçar o grupo.

