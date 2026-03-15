Náutico oficializa retorno do meia Vitinho para a Série B
Náutico acerta volta de Vitinho e amplia opções no meio-campo
Publicado: 15/03/2026 às 16:51
Vitinho, meia do Náutico (Rafael Vieira/CNC)
O Náutico ganhou mais uma opção para o setor de criação na sequência da temporada. O Timbu oficializou a contratação do meia Vitinho, de 22 anos, que chega por empréstimo do Cruzeiro até o fim de 2026 para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.
Mesmo pertencendo ao Cruzeiro, onde possui contrato até dezembro de 2027, o meia foi novamente liberado para defender o Náutico durante a temporada 2026. A expectativa da comissão técnica é contar com o jogador como alternativa para fortalecer o meio-campo alvirrubro.
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Vitinho já está integrado ao elenco e fica à disposição para os próximos compromissos da equipe na temporada.
Além dele, a diretoria alvirrubra também confirmou a chegada do meia Felipe Cardoso, que estava no Vitória. O clube segue atento ao mercado e não deve ter novas contratações para reforçar o grupo.
Mais um reforço para a sequência da temporada! ???????????? O meia Vitinho, de 22 anos, é a nova contratação do Timbu para a Série B 2026. Seja bem-vindo, Vitinho! ???? pic.twitter.com/xiWGlmH37c— Náutico (@nauticope) March 15, 2026