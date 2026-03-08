'A responsabilidade é minha', diz técnico do Náutico após derrota para o Sport na final
Hélio dos Anjos assume responsabilidade por derrota do Náutico na final do Pernambucano
Publicado: 08/03/2026 às 22:04
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Sandy James/DP Foto)
O Náutico encerrou o Campeonato Pernambucano de forma frustrante neste domingo (8), ao perder por 3 a 0 para o Sport, nos Aflitos, no jogo de volta da final. Com o resultado, o clube alvirrubro completa quatro anos sem conquistar a taça estadual.
O treinador também analisou o desempenho do time na final. Segundo ele, o Sport foi cirúrgico, enquanto o Náutico começou o jogo com pouca personalidade.
“O Sport foi cirúrgico hoje, nós não fomos no domingo passado. Começamos o jogo com pouca personalidade, muito pela imposição do adversário. Pegamos 25 minutos e não jogamos, não fizemos aquilo que tínhamos que fazer. O mérito é do Sport, porque no domingo passado tivemos as mesmas chances e não aproveitamos”, afirmou.
Hélio ainda admitiu erros da equipe alvirrubra, especialmente após a expulsão de Dodô, que deixou o time desorganizado.“Você não toma seis gols numa fase de decisão. Mesmo sabendo que os dois últimos gols do adversário foram com a gente desorganizado em função da expulsão”, ressaltou.
Hélio ressaltou que, embora decisões estratégicas sejam discutidas com a presidência, a condução do departamento de futebol está sob sua responsabilidade. “Todo mundo acha que todas as decisões são tomadas por mim. Estamos sempre em diálogo com o nosso presidente, alguém acima de mim. Mas, no departamento de futebol, não tem mudança. Eu só trabalho nessas condições agora”, concluiu.