'A responsabilidade é minha', diz técnico do Náutico após derrota para o Sport na final

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Sandy James/DP Foto)



O Náutico encerrou o Campeonato Pernambucano de forma frustrante neste domingo (8), ao perder por 3 a 0 para o Sport, nos Aflitos, no jogo de volta da final. Com o resultado, o clube alvirrubro completa quatro anos sem conquistar a taça estadual.

Após a partida, o técnico Hélio dos Anjos assumiu integralmente a responsabilidade pelo desempenho da equipe alvirrubra. “Primeiramente, não tem jogador com responsabilidade, não tem dirigente, não tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade é minha”, declarou.

O treinador também analisou o desempenho do time na final. Segundo ele, o Sport foi cirúrgico, enquanto o Náutico começou o jogo com pouca personalidade.

“O Sport foi cirúrgico hoje, nós não fomos no domingo passado. Começamos o jogo com pouca personalidade, muito pela imposição do adversário. Pegamos 25 minutos e não jogamos, não fizemos aquilo que tínhamos que fazer. O mérito é do Sport, porque no domingo passado tivemos as mesmas chances e não aproveitamos”, afirmou.

Hélio ainda admitiu erros da equipe alvirrubra, especialmente após a expulsão de Dodô, que deixou o time desorganizado.“Você não toma seis gols numa fase de decisão. Mesmo sabendo que os dois últimos gols do adversário foram com a gente desorganizado em função da expulsão”, ressaltou.

Hélio ressaltou que, embora decisões estratégicas sejam discutidas com a presidência, a condução do departamento de futebol está sob sua responsabilidade. “Todo mundo acha que todas as decisões são tomadas por mim. Estamos sempre em diálogo com o nosso presidente, alguém acima de mim. Mas, no departamento de futebol, não tem mudança. Eu só trabalho nessas condições agora”, concluiu.

