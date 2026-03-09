Roger Silva celebra título pernambucano pelo Sport e destaca continuidade: "Não acredito em imediatismo"

Roger Silva e comissão técnica do Sport (Paulo Paiva / Sport Recife)

Campeão pernambucano pelo Sport como jogador e treinador, o técnico Roger Silva marcou o seu nome na história do clube após a conquista estadual no último domingo (8) contra o Náutico. Um dia após o título, o comandante rubro-negro concedeu entrevista exclusiva ao Diario de Pernambuco.

Roger Silva celebrou a conquista do Campeonato Pernambucano de 2026, enfatizando a força do grupo e do trabalho para superar o rival na decisão. O treinador leonino também destacou a sua continuidade no clube, acreditando não existir imediatismo no futebol.

“Eu entro em um seleto grupo de caras que venceram como atletas e agora como treinador. Foi uma noite mal dormida, tentando processar tudo como tem sido legal, mas sempre com os pés muito no chão. Talvez eu precise até desfrutar um pouco mais das minhas vitórias, mas eu sou esse cara. A gente realmente fez um grande jogo e estamos nesse processo de coração. Feliz demais com esse título. Os jogadores, que compraram nossa ideia desde o começo, merecem todo o apoio”, externou Roger Silva.

“A gente ainda está em construção, não se constrói nada em 60 dias de trabalho. Eu não acredito em imediatismo no futebol, não acredito que as coisas se encaixem em dois meses. Eu vim de duas SAFs (Athletic e Londrina) e eu sei o que é ter tempo para trabalhar. Mas eu também entendo que a torcida do Sport é apaixonada e tem esse ímpeto de vencer, foi um ano muito difícil em 2025”, concluiu.