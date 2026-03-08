Matheus Souto Maior inicia gestão com título pernambucano no Sport: 'Coroa nosso trabalho'

Conheça Matheus Souto Maior, novo presidente do Sport. (Foto: Paulo Paiva/Sport)

“Colocar o Sport onde ele nunca deveria ter saído”. A frase dita por Matheus Souto Maior na noite em que foi eleito presidente do Sport ganhou significado poucos meses depois. Neste início de gestão, o dirigente já celebra a primeira conquista: o título do Campeonato Pernambucano de 2026, levantado após superar sobre o Náutico na final disputada no Estádio dos Aflitos.

Empossado em 19 de dezembro do ano passado, Souto Maior assumiu o comando do clube em meio a um cenário delicado. A temporada anterior havia sido marcada por turbulência dentro e fora de campo: rebaixamento na lanterna do Campeonato Brasileiro Série A, crise financeira e a necessidade urgente de reconstrução esportiva, administrativa e institucional.

“Eu acho que é para gente um recomeço. É um ano ainda muito difícil. A gente tem muito desafio pela frente, mas o grupo é muito bom, muita gente boa trabalhando pelo Sport. Eu acho que esse título, ele coroa esse trabalho para recolocar o Sport nos trilhos”, disse o mandatário.

Eleito em pleito complementar após a renúncia da gestão anterior, Matheus Souto Maior chegou à presidência com 795 votos, o equivalente a 48% do total. Desde os primeiros dias de mandato, o discurso foi de união e reorganização interna para recolocar o clube em um caminho competitivo.

A missão, no entanto, estava longe de ser simples. A queda para a Campeonato Brasileiro Série B provocou uma redução significativa no orçamento rubro-negro, impondo limites severos ao planejamento. Ao mesmo tempo, decisões estratégicas precisaram ser tomadas com rapidez, principalmente na montagem do elenco e na estruturação do departamento de futebol.

Mesmo diante das dificuldades, a nova presidência optou por um modelo de gestão que buscasse diálogo dentro do clube. Souto Maior promoveu encontros e debates com lideranças políticas e ex-presidentes rubro-negros, numa tentativa de construir pontes em um momento em que o Sport precisava mais do que nunca de estabilidade institucional.

Dentro de campo, os primeiros meses da gestão também foram marcados por desafios. O elenco passou por reformulação e o início da temporada exigiu soluções rápidas, como a utilização da equipe sub-20 nas primeiras rodadas do Estadual. Aos poucos, porém, o time ganhou forma ao longo da competição.

O desfecho foi positivo. Ao conquistar o Campeonato Pernambucano diante do rival, o Sport encerrou um ciclo recente de frustrações e devolveu ao torcedor um motivo para sorrir após um ano anterior marcado por decepções.

“Estou muito feliz, como torcedor estou muito feliz de ver a torcida aqui lotando o espaço da gente. Brigamos para que aquele espaço fosse aumentado para que a gente pudesse ter a torcida toda presente. Eu estou muito feliz cara, o grupo da gente é muito bom, a gestão é muito comprometida”, acrescentou.

Mais do que um troféu, a taça estadual simboliza um primeiro passo no processo de reconstrução prometido pela atual diretoria. Um gesto concreto de que, ao menos dentro de campo, o clube começa a retomar o caminho que sua história exige.

O calendário rubro-negro, contudo, segue cheio de desafios. Ainda terá a disputa a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro da Série B pela frente, principal objetivo do clube na temporada. A gestão de Matheus Souto Maior encara agora a missão de transformar o primeiro título do mandato em base para voos maiores ao longo de 2026.