Roger repete história, é campeão pelo Sport também como técnico e desabafa: "Que nos abracem mais"

Ex-atacante campeão em 2008 conduz o Leão ao título de 2026 e comemora conquista ao lado de antigos companheiros de carreira

Jogadores do Sport (Sandy James/DP Foto)

O título do Campeonato Pernambucano de 2026 marcou mais do que uma conquista para o Sport. A taça também simboliza um capítulo especial na trajetória de Roger Silva, que mesmo muito criticado durante a campanha, passou a integrar um seleto grupo de personagens do clube: campeão tanto dentro de campo quanto à beira do gramado, assim como Givanildo Oliveira e o argentino Valentim Navamuel.

Aos 41 anos, Roger voltou à Ilha do Retiro com a missão de liderar a reconstrução rubro-negra em 2026. Doze anos depois de sua última passagem pelo clube, o ex-centroavante retornou em uma função diferente, agora como treinador. E a resposta veio da melhor forma possível: com a conquista estadual após triunfo sobre o Náutico nos Aflitos neste domingo (08/03).

"Agradecer a Deus por esse momento especial. Estou muito feliz, especial para mim. Estava esperando essa grande atuação. Fizemos um jogo próximo da perfeição e funcionou muito bem. Queria deixar um recado. A Torcida Jovem me deu apoio ontem (sábado). Fomos a última equipe a ser formada. Queria sempre pedir esse voto de confiança. Não tenho padrinho no futebol. Aceito as críticas, mas que a torcida nos abrace mais. Fui campeão invicto. Que a torcida tenha mais afeto com o clube", disse, segurando o choro, Roger, em entrevista à Rádio Jornal.

RELAÇÃO COM O SPORT

A relação de Roger com o Sport vem de longa data. Em sua segunda passagem pelo clube, em 2013, ele vestiu novamente a camisa rubro-negra como jogador. Antes disso, já havia feito parte de um dos momentos mais marcantes da história recente leonina, ao integrar o elenco campeão da Copa do Brasil de 2008, temporada em que também levantou o troféu do Campeonato Pernambucano.

Agora, quase duas décadas depois daquele título estadual como atleta, Roger volta a comemorar a conquista, desta vez comandando a equipe à beira do campo.

Festa também com quem já atuou dentro de campo

A campanha vitoriosa também teve um toque especial para o treinador por outro motivo: reencontros com velhos parceiros de carreira. Entre eles está o centroavante Zé Roberto, com quem Roger formou dupla de ataque no Esporte Clube Bahia durante a Série B de 2015.

Outro nome do elenco com quem o treinador já dividiu o campo é o lateral-direito Matheus Alexandre. Os dois atuaram juntos pela Inter de Limeira no Campeonato Paulista de 2021 - temporada que marcou a despedida de Roger dos gramados como jogador profissional.

Depois de encerrar a carreira, o ex-atacante celebra um novo capítulo na sua história no futebol. Se antes ajudou o Sport com gols e presença dentro da área, agora conduz o clube do banco de reservas.