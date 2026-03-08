Campanha sem um protagonista absoluto: Sport é campeão pernambucano na força do coletivo

Leão construiu o título pernambucano com elenco em reconstrução, rodagem no time e participação dos jovens da base

Equipe do Sport em partida válida pelo Campeonato Pernambucano (Paulo Paiva/Sport Recife)

O título do Campeonato Pernambucano de 2026 pelo Sport sobre o rival Náutico, após vitória por 3 a 0 neste domingo (8/3), tem uma marca: o coletivo. Diferentemente de campanhas que ficam associadas a um grande protagonista, a conquista rubro-negra foi construída sem um destaque individual absoluto, com protagonismo dividido ao longo de toda a competição.

A trajetória começou de forma até atípica. Nas três primeiras rodadas do Estadual, o Sport entrou em campo com a equipe sub-20, opção adotada enquanto o elenco principal era formado para a temporada. Os jovens rubro-negros seguraram a responsabilidade e ajudaram o clube a atravessar o início da competição em um momento de transição.

A estratégia refletia o contexto do clube em 2026. Após mudanças internas e ajustes devido a um rebaixamento vexatório na temporada passada, o Sport iniciou o ano em processo de reconstrução. O elenco foi montado em meio às dificuldades financeiras, muitas vezes por necessidade, com chegadas pontuais para preencher lacunas e dar equilíbrio ao grupo.

Com a equipe principal já integrada, o técnico Roger Silva passou a moldar o time durante o próprio campeonato. Ao longo da campanha, o treinador promoveu diversas alterações na formação titular, seja por questões táticas, físicas ou pelo desempenho apresentado nos jogos.

Jogadores remanescentes podem ter sua parcela de “cara” ao grupo, mas não totalmente. Talvez nomes como Felipinho, Barletta e Zé Roberto, já identificados com o torcedor rubro-negro.

Não por acaso, Roger evitou durante boa parte do torneio definir uma equipe titular fixa. Em várias entrevistas, o comandante ressaltou a dificuldade de cravar quem seriam os onze iniciais, justamente pela competitividade interna e pela resposta que diferentes jogadores davam quando acionados.

Esse cenário fez com que o Sport apresentasse formações variadas ao longo da competição, mas mantendo um padrão coletivo de jogo. Em vez de depender de um único nome, o time encontrou soluções em diferentes setores do campo e contou com contribuições espalhadas pelo elenco.

No fim das contas, a campanha que terminou com a taça estadual na Ilha do Retiro simboliza bem o momento vivido pelo clube: um título construído passo a passo, com jovens da base, reforços que chegaram ao longo do caminho e um grupo que aprendeu a se fortalecer justamente pela força do conjunto.