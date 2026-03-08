Titulares na final, Zé Lucas, Pucci e Ajul representam a base campeã do Sport

Zé Lucas, Pucci e Ajul representam a base campeã do Sport. (Foto: Sandy James/DP Foto)

O Sport superou o Náutico por 3 a 0 neste domingo (8/3) e foi campeão Pernambucano pela 46ª vez na história. Após um campeonato com altos e baixos, com jogadores da base e profissionais sendo utilizados, o time rubro-negro enfim ergueu a taça. Para representar os Leões da Ilha, Zé Lucas, Augusto Pucci e Marcelo Ajul foram titulares no jogo final.

E todos jogaram muito bem. Pucci fez o segundo gol do Sport, já Zé Lucas foi um dos melhores em campo, assim como Marcelo Ajul. Se Pucci já virou titular, Zé Lucas e Marcelo Ajul foram duas novidades do técnico Roger Silva para o duelo nos Aflitos.

Zé Lucas

O volante rubro-negro é uma das grandes revelações do Sport nos últimos anos. Mesmo com tamanho protagonismo no elenco, Zé atuou em apenas duas partidas em todo o Pernambucano, devido a recuperação de uma lesão sofrida no último ano. O camisa 58 entrou durante o segundo tempo do primeiro jogo da final e foi titular do jogo de volta.

Durante o início desta temporada, Zé Lucas estava fora devido uma lesão muscular sofrida ao final da Série A do ano passado. Por conta da lesão, o volante desenvolveu uma fibrose muscular (processo de cicatrização excessiva), e após sua reapresentação ao clube, iniciou sua recuperação com tratamento fisioterapêutico. "Consegui voltar no final e foi um momento oportuno. Não tem sentimento melhor", disse Zé Lucas.

Augusto Pucci

A joia do Sport foi a revelação rubro-negra do campeonato. O atleta de 18 anos atuou em sua posição de origem durante os três primeiros jogos do torneio, sendo o volante titular, durante a utilização do Sub-20 do clube. Devido as grandes atuações de Pucci, a joia da base subiu para o profissional e começou a integrar o time principal.

"Só agradecer a Deus e ao técnico Roger. Meu primeiro título, meu primeiro gol no profissional. Tive a capacidade de aguentar a pressão", destacou Pucci.



Pucci esteve presente no elenco de todos os 11 jogos que o Sport fez no Pernambucano e só não entrou em uma oportunidade. Porém, com o time profissional, o jovem jogador foi redirecionado para sua segunda posição em campo, a lateral direita.

Jogando como lateral, Pucci desbancou a titularidade de Matheus Alexandre e foi titular em cinco jogos com o time principal, sendo eles: o clássico contra o Santa Cruz, as duas partidas da semifinal contra o Retrô e nos jogos das finais contra o Náutico.

Marcelo Ajul

Revelado na base rubro-negra, o zagueiro somava apenas sete partidas pelo profissional do Sport até o início desta temporada. Em 2026, Ajul começou como titular da equipe ao lado de Ramon Menezes, onde nos seus dois primeiros jogos do campeonato, o zagueiro marcou dois gols, contra Decisão e Vitória-PE. No total, o defensor somou cinco partidas nesta edição de Pernambucano, onde foi titular em quatro e entrou nos últimos minutos da semifinal contra o Retrô.

No último ano, Ajul foi emprestado ao Athletic e ganhou destaque jogando à Série B de 2025 pelo clube. Após o tempo de empréstimo acabar, o clube mineiro tentou ficar em definitivo com o defensor, porém os clubes não chegaram a um acordo sobre os valores.

Além deles, outros jovens da base do Leão mostraram protagonismo durante o período que o clube utilizou o Sub-20. São eles:

Adriano - O jovem goleiro teve papel decisivo dentro de campo durante as primeiras rodadas do campeonato, sendo um dos principais jogadores da vitória sobre o Retrô, pela 2ª rodada.

Felype Gabriel - O zagueiro foi um dos pilares defensivos do Sport nas rodadas iniciais do estadual. Porém, foi emprestado ao Maguary para ganhar rodagem e voltar ao time rubro-negro com mais experiência.

Dedé - O volante e capitão do sub-20 do Leão, mostrou todo seu talento no início do Pernambucano. Distribuindo belos passes e promovendo uma alta intensidade de jogo, Dedé é mais uma opção rubro-negra para o futuro. Durante o Pernambucano, a joia leonina esteve presente no elenco de oito jogos, onde foi titular em três, entrou em um deles e foi banco nos outros quatro, devido o alto número de atletas na posição.

Micael - O centroavante de 20 anos demonstrou um grande potencial para contribuir com a força ofensiva rubro-negra ao longo da temporada. Micael marcou dois gols em seis jogos disputados pelo Leão, sendo um deles, o gol da vitória no Clássico das Multidões, contra o Santa Cruz. Além disso, o atacante ficou no banco em mais três partidas do campeonato.

Lipão - Com apenas 19 anos, o atacante Fillipy também foi um dos principais jogadores ofensivos do clube no início do estadual. Ao todo, Lipão marcou dois gols e distribuiu uma assistência em quatro partidas em campo. Em outras duas ocasiões, o atleta ficou no banco rubro-negro.