80 anos de Dadá Maravilha: relembre a trajetória do artilheiro com passagens por Sport, Náutico e Santa Cruz

Conhecido pelo faro de gols, o ex-jogador da Seleção Brasileira completa oito décadas de vida nesta quarta-feira (4)

Dadá Maravilha em passagem pelo Náutico (Edvaldo Rodrigues/Acervo DP)

Esta quarta-feira (4) marca uma data importante para um artilheiro histórico do futebol brasileiro e pernambucano. O icônico atacante Dadá Maravilha completa 80 anos de vida, ostentando uma carreira vitoriosa e com passagens por Sport, Náutico e Santa Cruz.

Conhecido pelo seu faro de gols, Dadá iniciou a carreira pelo Campo Grande-RJ, logo se destacando e indo atuar pelo Atlético Mineiro. No Galo, o atacante fez história e foi campeão brasileiro em 1971. Nesse meio-tempo, brilhou com a camisa da Seleção Brasileira e fez parte do time campeão da Copa do Mundo de 1970.

Depois de fazer história por múltiplas temporadas no Atlético-MG, Dadá Maravilha ainda vestiu a camisa do Internacional antes de se aventurar pelo futebol pernambucano. A primeira passagem no Trio de Ferro ocorreu no Sport, em 1975.

No ano em questão, o atacante realizou 58 partidas pelo Leão da Ilha e anotou expressivos 44 gols. Em 1976, a marca foi ainda melhor, e Dadá deixou o clube com 30 gols em apenas 19 jogos.

Após retornar ao Internacional e ao Atlético-MG e ainda contar com passagens por Ponte Preta e Paysandu, Dadá Maravilha chegou ao Náutico. Na passagem pelos Aflitos, foram 33 jogos disputados e 22 gols marcados pelo artilheiro, mostrando ainda estar em plena forma para colocar a bola na rede.

Depois do Timbu, o atacante “que parava no ar” também passou pelo Santa Cruz. Realizando apenas 13 jogos na Cobra Coral, Dadá balançou as redes em sete ocasiões.

O currículo do artilheiro ainda contou com passagens por Bahia, Goiás, Coritiba, América Mineiro, Nacional e XV de Piracicaba. Depois de pendurar as chuteiras, Dadá Maravilha deixou um legado para gerações e eternizou a frase: “Não existe gol feio, feio é não fazer gol”.



