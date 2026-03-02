Dois gols no clássico e arma versátil: Iury Castilho amplia opções no ataque do Sport

Atacante marcou duas vezes no empate contra o Náutico e mostrou que pode atuar centralizado ou pelos lados

Iury Castilho, atacante do Sport (Sandy James/DP Foto)

O empate em 3 a 3 entre Sport e Náutico, na Ilha do Retiro, pela ida da final do Campeonato Pernambucano, teve um personagem decisivo do lado rubro-negro: Iury Castilho. Recém-chegado ao clube, o atacante de 30 anos marcou os dois primeiros gols do Leão, ambos quando a equipe estava em desvantagem no placar, e deixou claro que pode ser uma peça estratégica para o técnico Roger Silva.

Com apenas duas partidas pelo Sport até aqui, a primeira delas na volta da semifinal contra o Retrô, Castilho já mostrou impacto imediato e anotou seus primeiros tentos. Diante do rival, foi o responsável por recolocar o time no jogo em duas ocasiões, evidenciando oportunismo e capacidade de infiltração como um nove.

Após o clássico, o técnico Roger Silva destacou a versatilidade do atacante e indicou como pretende utilizá-lo ao longo da temporada.

"O Castilho é um cara que na frente joga nas três. A gente já sabia. No Coritiba ele jogou também do lado direito, por dentro. A opção foi para ser um cara muito rápido, da gente tentar, naqueles dez minutinhos que ele tinha de gás ali, buscar mais uma bola entre linhas para que ele pudesse vencer atacando aquele espaço", analisou.

A declaração do treinador revela não apenas a leitura do jogo, mas também o potencial tático que o atacante oferece. Capaz de atuar centralizado ou aberto pelos lados, Castilho amplia as alternativas ofensivas.

"Mas, sim, em alguma hora talvez uma estratégia usar o Castilho por dentro para a gente ter um pouquinho mais de velocidade. É interessante", completou Roger.

A atuação no clássico reforça a impressão de que o Sport ganhou uma alternativa de mobilidade e profundidade no setor ofensivo.

Contratado com vínculo até 30 de novembro de 2026, o jogador chegou ao Recife após passagem pelo Coritiba, onde integrou o elenco campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2025, somou números consistentes: 49 partidas, nove gols e quatro assistências, depois de iniciar a temporada no Mirassol.

Revelado pelo Avaí, Iury também acumulou experiência internacional, com passagens por clubes da Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Portugal e Japão, antes de retornar ao futebol brasileiro e vestir camisas como CSA, Ceará, Cuiabá e Vitória.