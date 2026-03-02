Torcidas organizadas de Sport e Náutico registram confusões após clássico

Organizadas de Sport e Náutico (Reprodução)

Se a festa das torcidas foi bonita antes e durante o eletrizante empate por 3 a 3 entre Sport e Náutico na Ilha do Retiro, pelo jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano, o cenário não foi o mesmo após a partida. Episódios de violência fora do campo foram registrados nas redes sociais após a partida.

Pela primeira vez na temporada, ambas as torcidas puderam acompanhar o clássico nas arquibancadas. Durante a partida, não houve registros de confusão no estádio ou arredores. No entanto, após o apito final, pelo menos dois confrontos envolvendo torcedores organizados foram registrados nas redes sociais.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Um dos incidentes ocorreu na Avenida Agamenon, no centro do Recife, onde torcedores da organizada do Náutico atacaram um ônibus com torcedores do Sport. Em imagem divulgada mostram um torcedor do Sport ferido na cabeça.

Outro confronto foi registrado na cidade de Paudalho, a cerca de 30 km do estádio. As imagens mostram integrantes das organizadas trocando socos, chutes e pontapés, com um homem chegando a desmaiar após agressões.

A equipe de reportagem do DP Esportes entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar, mas até o momento não obteve retorno. Em caso de resposta, a matéria será atualizada. Até o momento, as autoridades ainda não informaram medidas tomadas em relação aos episódios, que reforçam a preocupação com a segurança em clássicos do futebol pernambucano.