Gols do Sport foram confirmados pela 4ª árbitra após falha de comunicação do VAR

Gols do Sport validados graças à intervenção da 4ª árbitra após problema técnico no VAR

Arbitragem do Clássico entre Sport e Náutico (Sandy James/DP Foto)

Clássico dos clássicos, com emoção até na arbitragem. Em jogo eletrizante na Ilha do Retiro, Sport e Náutico empataram em 3 a 3 no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano, mas os gols do Leão da Ilha tiveram um desdobramento incomum no futebol brasileiro.

O árbitro principal, Marcelo de Lima Henrique (Master-CE), perdeu temporariamente a comunicação com a equipe do VAR, comandada por Rodrigo Guarizo Ferreira de Amaral (Fifa-SP). Com a conexão interrompida, coube à 4ª árbitra, Gleika Leika Oliveira Pinheiro (Fifa-PA), confirmar os gols do Sport.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Após o intervalo, a partida demorou a ser reiniciada devido à falha na comunicação entre árbitro e VAR. Nesse cenário, a 4ª árbitra passou a acompanhar de perto os lances polêmicos e comunicar qualquer situação que exigisse validação, garantindo que a arbitragem mantivesse o controle do jogo apesar do incidente técnico.