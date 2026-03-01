Gols do Sport foram confirmados pela 4ª árbitra após falha de comunicação do VAR
Publicado: 01/03/2026 às 20:21
Arbitragem do Clássico entre Sport e Náutico (Sandy James/DP Foto)
Clássico dos clássicos, com emoção até na arbitragem. Em jogo eletrizante na Ilha do Retiro, Sport e Náutico empataram em 3 a 3 no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano, mas os gols do Leão da Ilha tiveram um desdobramento incomum no futebol brasileiro.
Após o intervalo, a partida demorou a ser reiniciada devido à falha na comunicação entre árbitro e VAR. Nesse cenário, a 4ª árbitra passou a acompanhar de perto os lances polêmicos e comunicar qualquer situação que exigisse validação, garantindo que a arbitragem mantivesse o controle do jogo apesar do incidente técnico.