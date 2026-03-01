Eterno Leonardo: Sport transforma saudade em solidariedade na final do Pernambucano

Homenagem aos 10 anos sem Leonardo, ídolo do Sport (Paulo Paiva/ Sport Recife)

O Sport transformou a saudade em ação neste domingo (01), na final do Campeonato Pernambucano contra o Náutico, na Ilha do Retiro, com a campanha “Eterno Leonardo”, em tributo a um dos maiores ídolos da história do clube.

Como parte da homenagem, os 11 titulares da primeira partida da final usarão camisas com um patch exclusivo em memória do atacante. Após o apito final, os uniformes serão autografados pelos jogadores e leiloados, com lance inicial de R$ 750, em parceria com a plataforma Play For a Cause.

Toda a renda será destinada à ONG Humus, que atua na prevenção e resposta a desastres e está apoiando vítimas das recentes enchentes em Minas Gerais. O leilão seguirá até 6 de março.

Entre as ações programadas, o destaque vai para o Minuto 7: no sétimo minuto do jogo, o telão da Ilha do Retiro exibirá lances históricos de Leonardo com a camisa do Leão, em referência ao número que marcou sua trajetória. Durante o intervalo, sócios do clube que participarem do Desafio da Partida terão a oportunidade de reviver lances icônicos do atacante no gramado.

Ídolo do clube

Leonardo deixou um legado marcado por gols e conquistas. Com 136 gols em 367 jogos, é o terceiro maior artilheiro da história do Sport. Entre seus títulos, estão sete Campeonatos Pernambucanos (1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000) e duas Copas do Nordeste (1994 e 2000).

Chegando ao Sport em 1992, aos 18 anos, Leonardo ainda passou por Vasco, Corinthians e Palmeiras, mas foi no Leão que consolidou seu brilho, tornando-se um dos grandes ídolos da torcida.

