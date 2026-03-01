Polícia Militar intensifica segurança para final do Pernambucano entre Sport e Náutico

Segurança reforçada para final entre Sport e Náutico (Divulgação)

Desde as primeiras horas deste domingo (01), a Polícia Militar de Pernambuco intensificou o policiamento preventivo em virtude da final do Campeonato Pernambucano entre Sport e Náutico, às 18h, na Ilha do Retiro. Vale lembrar que este é o primeiro clássico do ano com as duas torcidas, o que aumenta a preocupação com possíveis confrontos.

Ao todo, 985 policiais militares foram empregados na operação, com atuação antes, durante e após o confronto. Do efetivo total, 282 policiais ficaram responsáveis pela segurança na área interna e externa do estádio, reforçando o controle de acesso, o patrulhamento nas arquibancadas e o policiamento no entorno.

O esquema especial de segurança foi montado para garantir a tranquilidade dos torcedores e da população em geral. As equipes foram estrategicamente posicionadas em terminais integrados, estações de metrô, paradas de ônibus e nos principais corredores de grande circulação, com foco na prevenção de ocorrências antes, durante e após a partida.



Para coibir possíveis confrontos entre torcedores, unidades especializadas como Radiopatrulha, BPChoque, RPMon (Cavalaria), CIPMoto, CIPCães, BPRv e BPTran foram mobilizadas. A operação também contou com o reforço dos Grupamentos de Apoio Tático Itinerante (GATIs) e do policiamento motorizado ordinário das áreas responsáveis pelo entorno do estádio.

Além do efetivo em solo, a corporação utilizou drones de longo alcance para o monitoramento aéreo em tempo real. A tecnologia permitiu ampliar a capacidade de observação e orientar as equipes com mais agilidade diante de qualquer situação que exigisse intervenção.

