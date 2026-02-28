Com retornos de Felipinho e Barletta, confira a provável escalação do Sport para a final contra o Náutico

Barletta, atacante do Sport ( Paulo Paiva/ Sport )

O Sport terá retornos importantes de lesão para o clássico contra o Náutico deste domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro. O técnico Roger Silva ganhará os reforços do lateral-esquerdo Felipinho e do atacante Barletta para o duelo de ida da decisão do Campeonato Pernambucano.

Felipinho se recuperou de um desconforto muscular na coxa e deverá ter condições de jogo para iniciar a partida. O defensor deve recuperar a posição do recém-chegado Davi Gabriel, titular nos dois jogos da semifinal contra o Retrô.No sistema ofensivo, Barletta também está 100% recuperado de uma lesão na posterior da coxa e deverá voltar ao time titular. O atacante de lado de campo tende a ganhar a posição de Iury Castilho, que disputará outra vaga no ataque com Gustavo Maia.No gol rubro-negro, a mudança deverá ser de ordem técnica. Alvo de críticas por atuações recentes, o goleiro Halls deve perder a posição para Thiago Couto, que estreará na temporada caso seja o escolhido.Thiago Couto, Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe e Carlos de Pena; Barletta, Gustavo Maia (Iury Castilho) e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.

